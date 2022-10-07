Porsche стал самым дорогим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Porsche стал самым дорогим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости

Фондовый рынок
0
Porsche стал самым дорогим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости
Porsche стал самым дорогим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости
В четверг компания Porsche стала самым дорогим автопроизводителем Европы по рыночной стоимости, обогнав Volkswagen, поскольку стоимость акций производителя недавно вышедших на биржу спортивных автомобилей резко возросла.
Об этом пишет Reuters.
После роста стоимости акций до 93 евро за штуку рыночная оценка Porsche поднялась до 85 млрд евро.
Volkswagen оценивают в 77,7 млрд евро, Mercedes-Benz занимает третье место среди европейских автопроизводителей с отметкой 57,2 млрд евро, далее следуют BMW с 47,5 млрд евро и Stellantis с 39,7 млрд евро.
Напомним, немецкий производитель автомобилей Porsche провел публичное размещение акций (IPO), выйдя на Франкфуртскую фондовую биржу — торги стартовали под тикером P911 в четверг, 29 сентября.
Мажоритарный владелец концерна — Volkswagen — выставил на IPO 12,5% акций Porsche.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2022. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.