Porsche проектирует гиперкар с аккумулятором нового поколения — Finance.ua

Porsche проектирует гиперкар с аккумулятором нового поколения 16.04.2023, 00:30 — Технологии&Авто

Porsche проектирует гиперкар с аккумулятором нового поколения

Porsche был одним из первых автопроизводителей, который показал, что гибриды могут быть интересными, выпустив 918 Spyder. Прошло около десяти лет с момента официального дебюта серийной версии, но это не значит, что вскоре появится преемник.

Беседуя с Motor Trend, член исполнительного совета Porsche R&D предположил, что новый гиперкар будет готов не ранее конца десятилетия. Майкл Штайнер сказал, что ведется работа над батареями следующего поколения, разработанными совместно с дочерней компанией Cellforce Group, и технология будет продемонстрирована в течение следующих двух лет. Это будет предварительный просмотр новых ячеек, которые войдут в электромобили компании, но для высокопроизводительного приложения потребуется больше работы.

«И когда мы будем достаточно хороши с точки зрения объемной плотности энергии, что очень важно для суперкаров, тогда может появиться шанс показать, что можно сделать на дороге, позвольте мне сказать, что [производительность] приближена к гоночной» — заявил Майкл Штайнер.

Непонятно, будет ли замена 918 Spyder чистым EV, или он все еще будет иметь двигатель внутреннего сгорания, являющийся частью гибридной трансмиссии. В любом случае ожидайте, что гиперкар будет электрифицирован.

Между тем, Porsche завершает испытание Macan EV, который должен выйти в 2024 году. 718 Boxster/Cayman превратится в дуэт электрических спортивных автомобилей в 2025 году, а Cayenne следующего поколения уже анонсирована как электрическая модель. За ним, вероятно, около 2027 года появится трехрядный электрический внедорожник размером побольше.

Телеканал 24 По материалам:

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