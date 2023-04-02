Porsche показала интерьер нового Cayenne — Finance.ua

Porsche показала интерьер нового Cayenne Сегодня 23:45 — Технологии&Авто

Porsche показала интерьер нового Cayenne, Фото: motor1.com

Обновленный Porsche Cayenne в 2024 году дебютирует 18 апреля, но сейчас бренд показал нам обновленный салон. Он смотрится совсем иначе, чем существующий дизайн.

Обновленный Cayenne получил 12,6-дюймовую цифровую приборную панель с изогнутым экраном вместо текущей компоновки с аналоговым тахометром в центре. В зависимости от технических характеристик автомобиля водитель может выбрать до семи режимов отображения. Просмотры включают упрощенную структуру с акцентом на немаловажную информацию. Есть также один с традиционным дизайном Porsche в виде пяти кругов.

Прямоугольный 12,3-дюймовый экран доминирует в центре приборной панели. Он поддерживает голосовые команды Siri для управления функциями автомобиля. Навигация через Интернет — стандартная функция.

Фото: motor1.com

Под большим экраном расположена новая панель управления системой HVAC. Она имеет стеклянную поверхность на черной панели и оснащена распознаванием прикосновений с тактильным откликом. У системы также есть некоторые физические переключатели управления. Под ними есть ручка регулировки громкости.

В стандартную комплектацию входит охлаждаемая индукционная зарядная панель. Также есть два порта USB-C в переднем отделении для вещей и еще два — на задней центральной консоли.

Переделанный руль напоминает текущий 911. На горизонтальных спицах имеются функциональные элементы управления. Кнопки и колесики выполняют такие действия, как переключение компоновки приборной панели и дополнительного проекционного дисплея. Ручка управления круиз-контролем расположена слева внизу. С правой стороны находится диск смены режимов движения.

Дополнительно доступен 10,9-дюймовый экран на приборной панели со стороны пассажира. Это дает пассажиру контроль над навигационной системой и медиа. Экран также может транслировать видео во время движения Cayenne, а фильтр предотвращает отвлечение водителя.

В стандартной комплектации Cayenne 2024 года будет оснащен 3,0-литровым V6 с турбонаддувом мощностью 349 лошадиных сил. Комплектация S получит твин-турбо V8 мощностью 468 л.с. E-Hybrid PHEV производит 463 л.с. Кроме того, он получит батарею большей емкости на 25,9 киловатт-часов вместо 17,9 кВт-часов сейчас. Более мощный Turbo S E-Hybrid появится позже.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.