Porsche планирует выпустить новый электрический внедорожник — Finance.ua

Porsche планирует выпустить новый электрический внедорожник Сегодня 06:15 — Технологии&Авто

Porsche планирует выпустить новый электрический внедорожник

Немецкая автомобильная компания Porsche AG обнародовала планы по выпуску нового электрического внедорожника класса люкс.

В Porsche AG заявили, что новый роскошный внедорожник станет краеугольным камнем ее плана по повышению доходности путем более острой стратегической фокусировки на потребителях высококачественных автомобилей.

Несмотря на то, что Porsche всегда создавала автомобили высокого класса, компания стремится подражать таким конкурентам, как Ferrari NV, Mercedes-Benz Group AG и Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC.

По словам главного исполнительного директора Porsche Оливера Блума, новый внедорожник будет позиционироваться в высшем сегменте роскоши.

В настоящее время транспортное средство проходит тестирование и разработку, дату выпуска пока не разглашается.

Блум добавил, что дизайн нового электрического внедорожника будет иметь характерную для Porsche изогнутую линию передней и задней части, обеспечивать высокие электрохарактеристики и включать ряд полностью автоматизированных функций.

Внедорожник будет базироваться на технологии электромобилей от Porsche.

Также в компании заявили о 309 884 проданных их автомобилях в прошлом году, что на 2,6% больше, чем в прошлом году. Китай и США были самыми крупными рынками для Porsche, на них приходилось 30% и 26% продаж соответственно, говорится в годовом отчете компании.

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Укрінформ По материалам:

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