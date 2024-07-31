Porsche отказалась от планов иметь 80% электромобилей до 2030 года — Finance.ua
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Porsche отказалась от планов иметь 80% электромобилей до 2030 года

Фондовый рынок
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Немецкий автоконцерн Porsche объявил, что полный переход на электромобили займет больше времени, чем ожидалось.
Об этом сообщает Euro News.
Отмечается, что ранее компания планировала достичь 80% доли электромобилей в своем автопарке к 2030 году, но теперь признала, что эта цель нереалистичная.
В руководстве Porsche отметили, что переход на электромобили продлится дольше, чем предполагалось пять лет назад. Хотя компания готова достичь 80% продаж электромобилей, это будет возможно только при соответствующем спросе со стороны потребителей.
Сообщается, что подобные опасения высказывали и Mercedes-Benz, и Renault, отмечая, что их цели по продаже электромобилей на ближайшее десятилетие могут быть слишком амбициозными, поскольку многие клиенты все еще предпочитают бензиновые авто.
По материалам:
Економічна Правда
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