Porsche Macan EV станет базой для первого электрического кроссовера Bentley — Finance.ua

Porsche Macan EV станет базой для первого электрического кроссовера Bentley Сегодня 06:24 — Технологии&Авто

Porsche Macan EV — новый кроссовер, который является самым дешевым электрокаром немецкого бренда.

Как сообщает Autocar, первый электромобиль Bentley будет выстроен на платформе PPE от Porsche Macan EV.

Модель, пока не имеющая имени (по крайней мере, его не называют), появится до 2026 года.

Соответственно, в Bentley заняты разработкой кроссовера. Его позиционируют как городской автомобиль. Уже известно, что это самая компактная модель Bentley в современной линейке.

Фото: Porsche

Технической информации об электрокаре нет. Самый мощный Macan EV предлагает 630 сил и запас хода около 600 км.

Конечно, каким-то образом Bentley придется оправдать многократное повышение цены автомобиля, который Porsche продает за 77 000 долларов в базовом исполнении.

Это самый дешевый электрокар немецкого бренда, но Bentley необходимо создать машину-антипод.

Обозреватель По материалам:

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