Porsche до июля согласует новый пакет сокращения расходов 28.06.2026, 02:16 — Фондовый рынок

Porsche

Генеральный директор Porsche Михаэль Ляйтерс рассчитывает до июля завершить переговоры с персоналом по второму пакету сокращения расходов.

Об этом сообщает Reuters.

В чем причина

Руководство стремится достичь соглашения до летних каникул, чтобы обеспечить ясность для работников.

Ранее компания уже заявляла о планах сократить 1900 рабочих мест в ближайшие годы после увольнения 2000 временных работников в прошлом году.

Главная причина экономии — снижение прибыли в первом квартале 2026 года из-за тарифов, геополитических потрясений и недочетов в модельном ряду.

Теперь Porsche планирует снизить производственные мощности по сравнению с прошлогодним показателем в 280 000 проданных авто, поскольку компания хочет зарабатывать деньги на меньшем количестве машин.

Для минимизации расходов автопроизводитель углубит сотрудничество с дочерней компанией Audi, в то же время выпуск базовой серии 718 продолжится.

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