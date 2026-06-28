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Porsche до июля согласует новый пакет сокращения расходов

Фондовый рынок
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Porsche
Porsche
Генеральный директор Porsche Михаэль Ляйтерс рассчитывает до июля завершить переговоры с персоналом по второму пакету сокращения расходов.
Об этом сообщает Reuters.

В чем причина

Руководство стремится достичь соглашения до летних каникул, чтобы обеспечить ясность для работников.
Ранее компания уже заявляла о планах сократить 1900 рабочих мест в ближайшие годы после увольнения 2000 временных работников в прошлом году.
Главная причина экономии — снижение прибыли в первом квартале 2026 года из-за тарифов, геополитических потрясений и недочетов в модельном ряду.
Теперь Porsche планирует снизить производственные мощности по сравнению с прошлогодним показателем в 280 000 проданных авто, поскольку компания хочет зарабатывать деньги на меньшем количестве машин.
Для минимизации расходов автопроизводитель углубит сотрудничество с дочерней компанией Audi, в то же время выпуск базовой серии 718 продолжится.
По материалам:
Mind
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