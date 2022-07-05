Порог богатства США за год вырос на 16%, до $2,2 млн — исследование — Finance.ua

Порог богатства США за год вырос на 16%, до $2,2 млн — исследование Сегодня 18:05 — Мир

Порог богатства США за год вырос на 16%, до $2,2 млн — исследование

Американцы в среднем считают богатыми своих сограждан с состоянием выше $2,2 млн, показало ежегодное исследование финансовой компании Charles Schwab.

Этот показатель не избежал влияния инфляции — год назад богатыми в США считались люди с состоянием более $1,9 млн.

Речь идет о среднем показателе в стране, и в больших городах порог богатства значительно выше. Причем, лидером в этом отношении считается Сан-Франциско, где находятся штаб-квартиры многих крупных ИТ-компаний, с серьезным отрывом опережая Нью-Йорк и Вашингтон.

В Сан-Франциско богатыми считаются лишь те, чьи активы за вычетом долга составляют не менее $5,1 млн. Состояние свыше $1,7 млн позволяет рассчитывать только на «комфортную» оценку финансового положения в глазах жителей города.

В Южной Калифорнии (включая Лос-Анджелес и Сан-Диего) порог богатства составляет $3,9 млн, в Нью-Йорке — $3,4 млн, в Вашингтоне — $3,3 млн. Среди 12 крупнейших городов США, попавших в исследование, самый низкий порог зафиксирован в Денвере — $2,3 млн.

Опрос был проведен в начале февраля среди выборки из 500-750 человек в каждом городе.

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