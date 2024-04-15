Пора сделать свой депозит сильнее! Разыгрываем 30 призов на 150 000 гривен — Finance.ua

Пора сделать свой депозит сильнее! Разыгрываем 30 призов на 150 000 гривен Сегодня 11:10 — Кредит&Депозит

Пора сделать свой депозит сильнее! Разыгрываем 30 призов на 150 000 гривен

Сила и мощь — наше все. Прокачайте мощь своих депозитов этой весной и выигрывайте 1 из 30 крутых призов на общую сумму 150 000 гривен в розыгрыше сайта об инвестициях и финансах «Минфин».

Как стать участником розыгрыша

Разместите заявку на участие в программе «Бонус к депозиту» от «Минфина» с 15 апреля по 31 мая включительно. Откройте депозит на сумму от 50 000 грн в одном из банков: Глобус Банк, РВС Банк или Пиреус Банк. Успейте сделать это до 31 мая. Заполните форму подтверждения открытия депозита на сайте.

Поздравляем, вы автоматически стали участником розыгрыша 1 из 30 призов. Также получите гарантированные бонусные проценты по программе «Бонус к депозиту».

А хотите утроить свой шанс на выигрыш? Для этого следует разместить три депозита: один в Банке Глобус, один в РВК Банке и один в банке Пиреус. Несколько депозитов, размещенных в одном банке, считаются за один.

Что разыгрывают

Общий призовой фонд розыгрыша — 150 000 гривен. Если вы выполнили все условия, можете претендовать на такие призы.

1.💸 Денежные призы на общую сумму 30 000 грн: 1 место — 10 000 грн, 2 место — 5 000 грн, 3 место — 5 000 грн, 4−13 места — по 1000 грн.

2. 📚 Обучение в Минфин Академии. Став одним из пяти победителей, вы сможете выбрать для себя любую программу и подробно разобраться в популярных инвестиционных инструментах, узнать, сколько и как на них можно заработать.

Минфин Академия — это удобная онлайн-платформа об инвестициях, которая предлагает авторские курсы от опытных инвесторов и экспертов. Обучение проходит в индивидуальном темпе и в удобное время, с домашними заданиями и постоянной поддержкой кураторов.

3. 🎫 Билеты на конференцию «Жить на проценты 2024»: 4 оффлайн-билета и 10 онлайн-билетов. Это масштабное событие соберет осенью комьюнити инвесторов и всех, кто интересуется возможностями для инвестирования в 2024 году. Вы можете подробно ознакомиться с трендами и предложениями рынка, задать вопросы спикерам и выбрать для себя выгодные и проверенные инструменты инвестирования. Посмотрите, как это было в 2023 году

Как будут выбирать победителей

Имена победителей опубликуют в течение 15 рабочих дней с момента проведения розыгрыша. Определят их с помощью сервиса Random.org среди всех участников, полностью выполнивших указанные выше условия. Проверяйте электронную почту — в случае выигрыша с вами обязательно свяжутся.

Подробные условия розыгрыша размещены по ссылке

Пускай ваши депозиты крепнут, а сбережения умножаются. Желаем выигрыша!

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