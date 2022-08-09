Популярность NFT токенов за второй квартал упала на 40% — Finance.ua

Популярность NFT токенов за второй квартал упала на 40% Сегодня 22:01 — Финтех и Карты

Популярность NFT токенов за второй квартал упала на 40%

Несмотря на успешное для NFT начало 2022 года, второй квартал выглядит менее оптимистично — интерес к цифровым предметам коллекционирования начинает падать. Данные показывают , что объем торговли NFT упал почти на 41%.

Согласно отчету , анализирующему общие данные индустрии NFT за 2022 год, инвестиционный капитал с начала года «вливался на рынок NFT предметов коллекционирования, игр и искусства» ввиду снижения цен на рынке криптовалют. В свою очередь, эти изменения «подтолкнули рынок NFT к беспрецедентно активному объему торговли, достигнув нового максимума в 8,6 миллиарда долларов».

отчете говорится: «В середине мая крипторынок столкнулся со значительными проблемами, и рынок NFT остыл. Объем торгов NFT упал с 19,02 миллиарда долларов в 1 квартале до 11,26 миллиарда долларов во 2 квартале».

Стоит отметить, что общий объем торгов NFT к тому времени превысил 54 миллиарда долларов в совокупной стоимости, вырос с 16,94 миллиарда долларов (по состоянию на 1 января 2022 года) до 54,58 миллиарда долларов (по состоянию на 17 апреля этого же года).

В июне отраслевой опрос выявил, что 64,3% респондентов покупали NFT только для того, чтобы заработать деньги. Следующей причиной люди называли стремление «присоединиться к сообществу и адаптироваться» — 14,7%. Только 12,4% участников опроса сказали, что их основной мотивацией для покупки NFT было коллекционирование цифрового искусства. Еще меньше опрошенных — 8,6% — сказали, что покупают NFT преимущественно для доступа к играм и инструментам.

noworries По материалам:

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