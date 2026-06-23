Пополнение карты через терминал с 26 июня: за что можно будет платить без пароля

С 26 июня текущего года после внесения наличных денег в терминал перед завершением сделки необходимо будет ввести пароль, который будет приходить в SMS-сообщении.
Без ввода соответствующего кода транзакция не завершится. Код может также поступить в виде вызова.
На квитанции обязательно будет указан полный номер телефона плательщика.
Как пополнить карту с 26 июня
При внесении наличных денег пользователь должен выполнить несколько последовательных действий:
указать полный номер мобильного телефона;
получить одноразовый пароль через SMS или автоматический звонок;
ввести пароль на экране терминала;
дождаться подтверждения и получить квитанцию.
Для чего это
Новое требование направлено против анонимных финансовых операций через терминалы. Ранее через такие устройства можно было вносить наличные деньги без какой-либо идентификации, что создавало риски для финансового мониторинга.
Что можна оплатить без пароля
По-прежнему без пароля можно будет платить налоги и коммунальные услуги, покупать транспортные билеты, пополнять проездные карты, пополнять мобильный.