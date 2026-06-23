Пополнение карты через терминал с 26 июня: за что можно будет платить без пароля Сегодня 14:02 — Финтех и Карты

Пополнение карты через терминал с 26 июня: за что можно будет платить без пароля

С 26 июня пополнение карт через терминалы будет возможно после подтверждения номера мобильного.

Такие изменения указаны в постановлении НБУ

Как будет действовать

С 26 июня текущего года после внесения наличных денег в терминал перед завершением сделки необходимо будет ввести пароль, который будет приходить в SMS-сообщении.

Без ввода соответствующего кода транзакция не завершится. Код может также поступить в виде вызова.

На квитанции обязательно будет указан полный номер телефона плательщика.

Как пополнить карту с 26 июня

При внесении наличных денег пользователь должен выполнить несколько последовательных действий:

указать полный номер мобильного телефона;

получить одноразовый пароль через SMS или автоматический звонок;

ввести пароль на экране терминала;

дождаться подтверждения и получить квитанцию.

Для чего это

Новое требование направлено против анонимных финансовых операций через терминалы. Ранее через такие устройства можно было вносить наличные деньги без какой-либо идентификации, что создавало риски для финансового мониторинга.

Что можна оплатить без пароля

По-прежнему без пароля можно будет платить налоги и коммунальные услуги, покупать транспортные билеты, пополнять проездные карты, пополнять мобильный.

Напомним, с 1 июня 2025 года в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные денежные переводы.

Клиенты высокого риска смогут перечислять до 50 тыс. гривен в месяц, лимит не меняется. Ограничения также касаются переводов IBAN.

Лица, получающие официальные доходы сверх указанных сумм, смогут переводить суммы, соответствующие их доходам.

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