0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Пополнение карты через терминал с 26 июня: за что можно будет платить без пароля

Финтех и Карты
30
Пополнение карты через терминал с 26 июня: за что можно будет платить без пароля
Пополнение карты через терминал с 26 июня: за что можно будет платить без пароля
С 26 июня пополнение карт через терминалы будет возможно после подтверждения номера мобильного.
Такие изменения указаны в постановлении НБУ.

Как будет действовать

С 26 июня текущего года после внесения наличных денег в терминал перед завершением сделки необходимо будет ввести пароль, который будет приходить в SMS-сообщении.
Без ввода соответствующего кода транзакция не завершится. Код может также поступить в виде вызова.
На квитанции обязательно будет указан полный номер телефона плательщика.

Как пополнить карту с 26 июня

При внесении наличных денег пользователь должен выполнить несколько последовательных действий:
  • указать полный номер мобильного телефона;
  • получить одноразовый пароль через SMS или автоматический звонок;
  • ввести пароль на экране терминала;
  • дождаться подтверждения и получить квитанцию.

Для чего это

Новое требование направлено против анонимных финансовых операций через терминалы. Ранее через такие устройства можно было вносить наличные деньги без какой-либо идентификации, что создавало риски для финансового мониторинга.

Что можна оплатить без пароля

По-прежнему без пароля можно будет платить налоги и коммунальные услуги, покупать транспортные билеты, пополнять проездные карты, пополнять мобильный.
Место для вашей рекламы
Напомним, с 1 июня 2025 года в Украине вступили в силу новые ограничения на карточные денежные переводы.
Об этом свидетельствует Меморандум об обеспечении прозрачности функционирования рынка платежных услуг.
Клиенты высокого риска смогут перечислять до 50 тыс. гривен в месяц, лимит не меняется. Ограничения также касаются переводов IBAN.
Лица, получающие официальные доходы сверх указанных сумм, смогут переводить суммы, соответствующие их доходам.
По материалам:
Finance.ua
Дебетовые картыКредитные картыНБУ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems