Поможет со «смарт-мобилизацией»: украинцам хотят выдавать «сертификат защитника» — Finance.ua

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Поможет со «смарт-мобилизацией»: украинцам хотят выдавать «сертификат защитника»

Казна и Политика
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Поможет со «смарт-мобилизацией»: украинцам хотят выдавать «сертификат защитника»
Поможет со «смарт-мобилизацией»: украинцам хотят выдавать «сертификат защитника»
В Верховной Раде Украины хотят выдавать военнообязанным гражданам сертификат защитника. Это нужно для «смарт-мобилизации».
Об этом заявил глава фракции «Слуга народа», член комитета Совета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в эфире телемарафона.
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Арахамия рассказал, что украинцев не устраивают сотрудники военкомата на улицах, которые ловят военнообязанных. Поэтому в парламенте искали альтернативный путь, чтобы проводить мобилизацию.
Нардеп уточнил, что для этого нужно собрать всех в одну систему. И Рада уже приняла закон, позволяющий сделать в системе «Оберіг» электронный реестр и получить так называемый «сертификат защитника».
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«Если вы помните, у нас когда COVID был, все должны были ходить с таким сгенерированным сертификатом, который показывал, вакцинированы они или нет. Вот таким образом будет сертификат, который получат либо через интернет, либо в ТЦК. Зачем это? Чтобы мы понимали, сколько людей теоретически может быть призвано, и таким образом организовать так называемую смарт-мобилизацию», — рассказал Арахамия.
Он добавил, что мужчинам с таким сертификатом могут сообщать ориентировочные сроки призыва, чтобы они смогли подготовиться.
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По словам Арахамии, на добровольном основании выдавать сертификаты не могут, но и принуждение, которое предложило Минобороны, также не подходит.
«Но надо иметь какое-то принуждение. Мы еще не знаем, что это будет, будем искать баланс. Думаю, найдем компромиссное решение, которое, с одной стороны, будет стимулировать, а с другой — наказывать за отказ. Или, в конце концов, люди скажут, пусть дальше ходят по улице, не нужно никаких электронных повесток», — заявил нардеп.

Справка Finance.ua:

  • 7 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении правительственный законопроект № 10 449 об усилении мобилизации. Согласно документу, все граждане от 18 до 60 лет должны иметь при себе военно-учетный документ и предъявлять его по требованию представителя ТЦК, ГНСУ, полицейского.
  • полномочия территориальных центров комплектования и социальной поддержки расширили на время мобилизации и военного положения. Соответствующее решение принял Кабинет Министров;
  • Киев обещает выплатить дополнительную единовременную материальную помощь мобилизованным киевлянам в размере 30 тысяч гривен до конца февраля.

Законопроект о мобилизации: что приняли в первом чтении 🧐

По материалам:
РБК-Україна
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