Помощь при рождении ребенка: какие документы нужно собрать украинцам — Finance.ua

Помощь при рождении ребенка: какие документы нужно собрать украинцам Сегодня 08:31 — Личные финансы

Помощь при рождении ребенка: какие документы нужно собрать украинцам

Помощь при рождении ребенка предоставляется родителю, усыновителю или опекуну с целью создания надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания ребенка.

Об этом рассказывает помощник юриста Межгорского бюро правовой помощи Надежда Янчук.

Застрахованному лицу, усыновившему ребенка или принявшему его под опеку, помощь при рождении ребенка предоставляется, если обращение за ее назначением поступило не позднее чем через шесть календарных месяцев со дня рождения ребенка.

При рождении двух и более детей помощь предоставляется на каждого ребенка.

Для назначения единовременной помощи при рождении ребенка в орган труда и социальной защиты представляются следующие документы:

заявление о назначении помощи, которое составляется по форме, утвержденной Минтруда;

копия свидетельства о рождении ребенка и справка, выданная государственным органом регистрации актов гражданского состояния для назначения единовременной помощи при рождении ребенка (кроме случаев, когда смерть ребенка наступила до его регистрации в государственном органе регистрации актов гражданского состояния). Женщина, постоянно проживающая (зарегистрированная) на территории Украины и родившая ребенка во время временного пребывания за пределами Украины, подает легализованные в установленном порядке документы компетентных органов страны пребывания, удостоверяющие рождение ребенка, если иное не предусмотрено законодательством.



копия решения суда об усыновлении или соответствующих органов об установлении опеки для усыновителей и опекунов.



В случае смерти ребенка осуществляется единовременная выплата части суммы помощи на основании справки о рождении ребенка или копии свидетельства о рождении ребенка, выданной государственным органом регистрации актов гражданского состояния, или легализованных в установленном порядке документов компетентных органов страны пребывания, удостоверяющих рождение ребенка.

Выплата помощи при рождении ребенка прекращается в случае:

лишения получателя помощи родительских прав;

отказа получателя помощи от воспитания ребенка;

нецелевого использования и необеспечения получателем помощи надлежащих условий полноценного содержания и воспитания ребенка;

нахождение получателя помощи в местах лишения свободы по решению суда;

наступления других обстоятельств, предусмотренных законодательством.

Выплата помощи прекращается с месяца, следующего за месяцем, в котором возникли указанные обстоятельства.

В случае смерти получателя помощи, а также в случаях, предусмотренных абзацами вторым-пятым этого пункта, выплата пособия возобновляется, если другое застрахованное лицо (один родитель ребенка, усыновитель или опекун) обратилось в течение шести месяцев после прекращения выплаты помощи с заявлением о ее назначение в орган труда и социальной защиты населения по месту жительства.

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Контроль за целевым использованием помощи и созданием надлежащих условий для полноценного содержания и воспитания детей осуществляется главными государственными социальными инспекторами и государственными социальными инспекторами органов труда и социальной защиты населения вместе с управлениями (отделами) по делам семьи, детей и молодежи и органами опеки и попечительства путем проведения мониторинга выплат и использования помощи, выборочного обследования отдельных семей.

В случае установления факта нецелевого использования средств указанные органы представляют органу, назначившему помощь, предложения по прекращению ее выплаты.

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