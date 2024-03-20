Помощь от Японии: при содействии Минэнерго Оператор ГТС получил необходимые генераторы и габионы — Finance.ua

Помощь от Японии: при содействии Минэнерго Оператор ГТС получил необходимые генераторы и габионы Сегодня 19:10 — Энергетика

Помощь от Японии: при содействии Минэнерго Оператор ГТС получил необходимые генераторы и габионы

При координации Министерства энергетики Украины Оператор газотранспортной системы Украины получил очередную партию помощи от Японии. Это генераторы, предоставленные Sumitomo Corporation и Японским агентством международного сотрудничества (JICA), а также защитные габионы.

Генераторы мощностью от 6,5 кВт до 160 кВт будут переданы на объекты ОГТСУ для обеспечения резервного электропитания при необходимости. А 1800 габионов установлено на объектах ОГТСУ в разных областях Украины.

«Помощь правительства Японии и всего японского народа энергетическому сектору является постоянной и системной, что чрезвычайно важно для восстановления нашей энергетической инфраструктуры. Также Япония — нашим партнер по реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, важной составляющей которой являются пункты по энергетической безопасности, а также радиационной и ядерной. Искренне благодарны за устойчивую позицию и поддержку», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

По словам генерального директора ОГТСУ Дмитрия Липпы, помощь от Японии будет способствовать стабильной работе объектов компании по всей Украине и усилит их защиту.

Напомним, ранее благодаря скоординированному сотрудничеству правительства Японии, Минэнерго, ЕБРР и UNDP Украина получила необходимые автотрансформаторы и газовые турбины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.