Помощь от Японии: при содействии Минэнерго Оператор ГТС получил необходимые генераторы и габионы — Finance.ua
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Помощь от Японии: при содействии Минэнерго Оператор ГТС получил необходимые генераторы и габионы

Энергетика
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Помощь от Японии: при содействии Минэнерго Оператор ГТС получил необходимые генераторы и габионы
Помощь от Японии: при содействии Минэнерго Оператор ГТС получил необходимые генераторы и габионы
При координации Министерства энергетики Украины Оператор газотранспортной системы Украины получил очередную партию помощи от Японии. Это генераторы, предоставленные Sumitomo Corporation и Японским агентством международного сотрудничества (JICA), а также защитные габионы.
Генераторы мощностью от 6,5 кВт до 160 кВт будут переданы на объекты ОГТСУ для обеспечения резервного электропитания при необходимости. А 1800 габионов установлено на объектах ОГТСУ в разных областях Украины.
«Помощь правительства Японии и всего японского народа энергетическому сектору является постоянной и системной, что чрезвычайно важно для восстановления нашей энергетической инфраструктуры. Также Япония — нашим партнер по реализации Формулы мира Президента Владимира Зеленского, важной составляющей которой являются пункты по энергетической безопасности, а также радиационной и ядерной. Искренне благодарны за устойчивую позицию и поддержку», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.
По словам генерального директора ОГТСУ Дмитрия Липпы, помощь от Японии будет способствовать стабильной работе объектов компании по всей Украине и усилит их защиту.
Напомним, ранее благодаря скоординированному сотрудничеству правительства Японии, Минэнерго, ЕБРР и UNDP Украина получила необходимые автотрансформаторы и газовые турбины.
По материалам:
Finance.ua
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