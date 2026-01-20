0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Полярники, спасатели, спортсмены: топ «зимних» профессий

Личные финансы
34
Полярники, спасатели, спортсмены: топ «зимних» профессий
Полярники, спасатели, спортсмены: топ «зимних» профессий
Когда термометр опускается до -15−20 °C, многим украинцам предоставляется возможность работать дистанционно. Те же, кто обязан выходить на работу, надолго запоминают этот период. Однако существуют профессии, где холод — неотъемлемая часть рабочего процесса.
Государственная служба занятости рассказала о таких специальностях.

Полярники

Украинская научная станция «Академик Вернадский» расположена на острове Галиндез в Антарктиде. Средняя температура на станции летом около 0 °C, а зимой падает до -18 °C. Число находящихся на станции колеблется от 12 до 30 человек. Зимой на станции остается минимальный персонал для поддержки работы.
Среди профессий на станции:
  • ученые;
  • механики;
  • врачи;
  • связисты;
  • водители;
  • инженеры.
Набор в такие экспедиции проводится публично: Национальный антарктический научный центр объявляет конкурс, и каждый желающий может попытаться пройти суровый отбор.

Спасатели

Не все работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям так часто работают при низких температурах, как спасатели областей, на территории которых находятся горы Карпаты. Такие сотрудники из Закарпатской и Ивано-Франковской областей с октября по май каждого года спасают туристов.

Зимние спортсмены

Фигурное катание, хоккей, фристайл, шорт-трек: профессиональные спортсмены этих видов проводят большую часть времени в холоде. Даже в жаркую погоду они тренируются в морозных павильонах или путешествуют в холодные страны, чтобы поддерживать форму.
Многие спортсмены по завершении карьеры остаются в «зимней» сфере, переходя на тренерскую работу в своих видах спорта.

Специалисты по производству искусственного льда

Инженеры-технологи, обслуживающие ледовые арены, катки и хоккейные площадки, превращают тепло в холод для обеспечения работы спортивных сооружений. Благодаря им зимние виды спорта доступны в Украине даже в жаркие месяцы. Однако эти специалисты почти весь год находятся в холодных условиях.

Экипаж научно-исследовательского судна «Ноосфера»

В 2021 году Украина приобрела в Великобритании ледокол «RRS James Clark Ross» и переименовала его в «Ноосферу». Судно принадлежит Национальному антарктическому научному центру, его экипаж состоит из моряков и ученых.
В конце 2025 года ледоколам впервые пересек Южный полярный круг и проводит международные океанографические и геологические исследования. Даже когда в Украине температура достигает -20 °C, экипаж «Ноосферы» работает в более холодных условиях.

Другие «холодные» профессии

Служба занятости также указывает другие специальности, предназначенные для работы в мороз, снег и гололедицу. Это украинские военные, выполняющие задачи независимо от погодных условий; энергетики, восстанавливающие сети после обстрелов и зимних аварий, а также коммунальщики, обеспечивающие жизнедеятельность населенных пунктов даже в самую суровую непогоду.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems