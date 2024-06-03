Поляки снова заблокируют движение грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска — Finance.ua

Поляки снова заблокируют движение грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска
Во вторник, 4 июня, с 10:00 до второй половины четверга, 6 июня, польские фермеры планируют блокировку движения грузовиков в пункте пропуска «Рава-Русская».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
«С 10:00 ч. 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокировку грузового участка в пункте пропуска «Рава-Русская — Хребенне», — говорится в сообщении.
Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.
В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.
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