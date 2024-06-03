Поляки снова заблокируют движение грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поляки снова заблокируют движение грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска

Мир
16
Поляки снова заблокируют движение грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска
Поляки снова заблокируют движение грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска
Во вторник, 4 июня, с 10:00 до второй половины четверга, 6 июня, польские фермеры планируют блокировку движения грузовиков в пункте пропуска «Рава-Русская».
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
«С 10:00 ч. 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокировку грузового участка в пункте пропуска «Рава-Русская — Хребенне», — говорится в сообщении.
Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.
В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.