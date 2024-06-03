Поляки снова заблокируют движение грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска — Finance.ua

Поляки снова заблокируют движение грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска Сегодня 16:41 — Мир

Поляки снова заблокируют движение грузовиков из Украины на одном из пунктов пропуска

Во вторник, 4 июня, с 10:00 до второй половины четверга, 6 июня, польские фермеры планируют блокировку движения грузовиков в пункте пропуска «Рава-Русская».

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

«С 10:00 ч. 4 июня по киевскому времени до второй половины дня 6 июня польские фермеры планируют блокировку грузового участка в пункте пропуска «Рава-Русская — Хребенне», — говорится в сообщении.

Следовательно, ожидается полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

В направлении на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами.

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