Поляки разблокировали пункт пропуска «Гребенне» — «Рава-Русская» Сегодня 10:30 — Казна и Политика

Поляки разблокировали пункт пропуска «Гребенне» — «Рава-Русская»

Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска «Гребенне» — «Рава-Русская».

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».

«Фактически интенсивное движение грузовых транспортных средств по обоим направлениям началось в 1 час ночи. Сейчас все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме», — сказал Демченко.

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Он добавил, что за прошедшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.

Напомним, польские протестующие начали блокировать движение грузовиков на выезд из Украины на «Рава Русской» с 4 июня. Сначала ожидалось, что акция продлится до середины дня 6 июня, но в итоге фермеры решили оставаться на КПП до конца суток.

Перед этим последняя блокада на границе закончилась в конце апреля после просьбы главы правительства Дональда Туска.

Українська правда По материалам:

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