Поляки разблокировали пункт пропуска «Гребенне» — «Рава-Русская» — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Поляки разблокировали пункт пропуска «Гребенне» — «Рава-Русская»

Казна и Политика
10
Поляки разблокировали пункт пропуска «Гребенне» — «Рава-Русская»
Поляки разблокировали пункт пропуска «Гребенне» — «Рава-Русская»
Польские фермеры прекратили акцию протеста перед пунктом пропуска «Гребенне» — «Рава-Русская».
Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Украины полковник Андрей Демченко в комментарии «Украинской правде».
«Фактически интенсивное движение грузовых транспортных средств по обоим направлениям началось в 1 час ночи. Сейчас все пункты пропуска на границе с Польшей работают в штатном режиме», — сказал Демченко.
Читайте также
Он добавил, что за прошедшие сутки, как и прежде, в сторону Польши на этом КПП был нулевой показатель пересечения границы грузовиками. В сторону Украины проследовало около 60 грузовиков.
Напомним, польские протестующие начали блокировать движение грузовиков на выезд из Украины на «Рава Русской» с 4 июня. Сначала ожидалось, что акция продлится до середины дня 6 июня, но в итоге фермеры решили оставаться на КПП до конца суток.
Перед этим последняя блокада на границе закончилась в конце апреля после просьбы главы правительства Дональда Туска.
По материалам:
Українська правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.