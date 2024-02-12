Поляки блокируют границу в двух направлениях: в ГНСУ рассказали, кто может проезжать — Finance.ua

Поляки блокируют границу в двух направлениях: в ГНСУ рассказали, кто может проезжать Сегодня 11:12 — Казна и Политика

Блокировка происходит на двух направлениях со стороны польской границы, образовались очереди.

«Участники блокады препятствуют движению грузовых транспортных средств на направлении пунктов пропуска Ягодин и Рава-Русская», — сказал спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

При этом отметил, что ранее разблокировано направление пункта пропуска Шегини. «Сейчас движение происходит, но нельзя исключать, что такие действия могут возобновиться», — сказал Демченко.

Он рассказал, что на территории Польши в очереди на двух заблокированных направлениях 1050 грузовиков — 400 из них напротив Рава-Русской и 650 напротив пункта пропуска Ягодин.

По его словам, есть очередь из 1000 грузовиков в направлении пункта пропуска Краковец. «Это направление не блокируется, но очередь возникла из-за того, что другие направления блокируются и водители ищут альтернативные направления для пересечения границы», — добавил Демченко.

В ГНСУ отметили, что в тех направлениях, где блокируется движение транспортных средств, есть возможность пересечения границы и легковыми автомобилями, и автобусами.

УНІАН По материалам:

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