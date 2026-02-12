Получите подарок от Академии Минфин ко Дню святого Валентина Сегодня 09:50

Академия Минфин подготовила праздничную активность ко Дню святого Валентина. С 12 по 20 февраля каждый посетитель сайта может получить персональный подарок — скидку или специальное предложение на обучение.

Как получить подарок

После перехода на сайт перед вами откроется тематическое окно. Заполните короткую контактную форму.

Сотрите скретч-покрытие — под ним найдете валентинку-сердце и узнаете, что вы выиграли.

Среди подарков — промокоды со скидками и другие специальные предложения на обучение в Академии Минфин.

Получить подарок можно, обратившись к менеджеру в Telegram-чате Академии.

Еще один подарок — гайд для пар

В нем собраны вопросы и практические инструменты, которые помогут прийти к согласию по семейному бюджету и другим финансовым вопросам, обсудить общие цели и стратегию их достижения.

Этот гайд будет полезен на любом этапе отношений как для тех, кто только начинает жить вместе, так и для пар с длительным опытом совместного быта.

Скачать гайд можно бесплатно на сайте Академии Минфина.

