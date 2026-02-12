0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Получите подарок от Академии Минфин ко Дню святого Валентина

13
Получите подарок от Академии Минфин ко Дню святого Валентина
Получите подарок от Академии Минфин ко Дню святого Валентина
Академия Минфин подготовила праздничную активность ко Дню святого Валентина. С 12 по 20 февраля каждый посетитель сайта может получить персональный подарок — скидку или специальное предложение на обучение.

Как получить подарок

После перехода на сайт перед вами откроется тематическое окно. Заполните короткую контактную форму.
Сотрите скретч-покрытие — под ним найдете валентинку-сердце и узнаете, что вы выиграли.
Среди подарков — промокоды со скидками и другие специальные предложения на обучение в Академии Минфин.
Получить подарок можно, обратившись к менеджеру в Telegram-чате Академии.
💖 ОТКРЫТЬ ВАЛЕНТИНКУ

Еще один подарок — гайд для пар

Кроме праздничного предложения, на сайте доступен бесплатный гайд «Финансовая гармония для пар».
В нем собраны вопросы и практические инструменты, которые помогут прийти к согласию по семейному бюджету и другим финансовым вопросам, обсудить общие цели и стратегию их достижения.
Этот гайд будет полезен на любом этапе отношений как для тех, кто только начинает жить вместе, так и для пар с длительным опытом совместного быта.
Скачать гайд можно бесплатно на сайте Академии Минфина.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems