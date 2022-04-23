Получить выписку об отсутствии судимости можно онлайн: где может понадобиться — Finance.ua

Теперь получить выписку о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости или проверить такую информацию можно с помощью квалифицированной электронной подписи онлайн по ссылке https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing.
Выписка об отсутствии судимости может потребоваться:
при оформлении на работу;
для оформления визы для выезда за границу;
для участия в тендере;
для усыновления, установления опеки;
для оформления гражданства;
для оформления или обновления документов и т.п.
Такую выписку может получить физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.
Выписка в электронном виде будет иметь QR-код, позволяющий проверить силу данного документа.
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