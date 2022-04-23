Получить выписку об отсутствии судимости можно онлайн: где может понадобиться — Finance.ua

Получить выписку об отсутствии судимости можно онлайн: где может понадобиться

Сегодня 16:04 — Казна и Политика

Теперь упрощена процедура получения информации о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости.

Об этом сообщили в офисе омбутсмена.

Теперь получить выписку о привлечении лица к уголовной ответственности и наличии судимости или проверить такую информацию можно с помощью квалифицированной электронной подписи онлайн по ссылке https://vytiah.mvs.gov.ua/app/landing.

Выписка об отсутствии судимости может потребоваться:

при оформлении на работу;

для оформления визы для выезда за границу;

для участия в тендере;

для усыновления, установления опеки;

для оформления гражданства;

для оформления или обновления документов и т.п.

Такую выписку может получить физическое лицо, достигшее 14-летнего возраста.

Выписка в электронном виде будет иметь QR-код, позволяющий проверить силу данного документа.

Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать оптимальные условия.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.