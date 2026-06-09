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Получить админуслугу в строительстве стало проще: что изменили в ЦПАУ

Личные финансы
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Получить админуслугу в строительстве стало проще: что изменили в ЦПАУ
Получить админуслугу в строительстве стало проще: что изменили в ЦПАУ
Во всех центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ) Украины уже доступна возможность выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) для получения административных услуг в отношении объектов незначительной сложности — класса последствий СС1.
Об этом пишет Минразвития общин и территорий.
Согласно постановлению, принятому Правительством в конце апреля, заказчики строительства могут самостоятельно выбирать, в каком органе получать административную услугу — в местном органе ГАСК или в Государственной инспекции архитектуры и градостроительства.
Речь идет о территориях, где полномочия по предоставлению таких услуг делегированы органам местного самоуправления. Список таких территорий — по ссылке.
В настоящее время реализована техническая возможность воспользоваться этим механизмом в ЦПАУ при подаче документов об объектах класса последствий СС1 — сообщений и деклараций, при внесении изменений в них и их отмене.
Для этого в обновленном функционале при создании обращения в ЦПАУ добавлено новое обязательное поле — «Орган, которому направляется документ».
В этом поле администратор ЦПАУ или заказчик строительства может избрать орган государственного архитектурно-строительного контроля, который будет осуществлять рассмотрение документа:
  • Государственная инспекция архитектуры и градостроительства Украины (ГИАГ);
  • орган государственного архитектурно-строительного контроля на местном уровне (ОМС), обладающий соответствующими полномочиями по месту расположения объекта.
Также Единая государственная электронная система в сфере строительства (ЕГЭСС) будет автоматически проверять правильно ли выбран орган ГАСК в соответствии с адресом объекта. Если нет — система уведомит об этом и подскажет, какой орган может рассматривать документ — соответствующий местный орган ГАСК или ГИАГ.

Подача документов через Дію

Как для объектов СС1, так и СС2 — возможность выбирать орган будет реализована в ближайшее время. Работа над обновлением функционала продолжается. Возможность выбирать орган государственного архитектурно-строительного контроля является частью более широкой реформы в сфере градостроительства, реализуемой Министерством развития общин и территорий Украины. Ее цель — сделать получение административных услуг в строительстве более прозрачным, предсказуемым и удобным для граждан и бизнеса.

Что это дает

Новый механизм не меняет базовые правила в сфере строительства и не отбирает полномочия у общин. Органы местного архитектурно-строительного контроля и продолжают предоставлять соответствующие услуги.
В то же время, заказчики строительства получают дополнительный инструмент защиты своих прав — возможность самостоятельно выбирать, в какой орган обратиться за получением административной услуги: местный орган ГАСК или ГИАГ.
По материалам:
Finance.ua
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