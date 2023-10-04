Получил 30 тысяч долларов за закрытие дела. В Фастове прокурора поймали на взятке — Finance.ua
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Получил 30 тысяч долларов за закрытие дела. В Фастове прокурора поймали на взятке

Криминал
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Получил 30 тысяч долларов за закрытие дела. В Фастове прокурора поймали на взятке
Получил 30 тысяч долларов за закрытие дела. В Фастове прокурора поймали на взятке
Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно с сотрудниками ГБР и оперативного сопровождения СБУ на получении неправомерной выгоды разоблачили и задержали прокурора Фастовской окружной прокуратуры Киевской области.
По данным следствия, он требовал и получил двумя траншами от представителя субъекта хозяйственной деятельности неправомерную выгоду 30 000 долл. США за закрытие уголовного производства.
3 октября 2023 года он был задержан при получении 15 000 долл. США. Первая часть взятки ему была передана на предыдущей встрече.
Кроме того, работник прокуратуры потребовал передать ему еще 15 000 долл. США за закрытие другого уголовного производства.
Правоохранители провели безотлагательные обыски по месту жительства и работы задержанного.
Ему готовится уведомление о подозрении по факту принятия предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом (4 ст. 368 УК Украины). Санкция статьи предусматривает лишение свободы до 12 лет.
Мероприятия по разоблачению проходили при содействии Киевской областной прокуратуры.
По материалам:
Finance.ua
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