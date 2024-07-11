Получение и отправка SWIFT-переводов вместе с ПУМБ — Finance.ua

ПАРТНЕРСКАЯ Получение и отправка SWIFT-переводов вместе с ПУМБ Сегодня 14:40

Получение и отправка SWIFT-переводов вместе с ПУМБ

Напоминаем, что отправки SWIFT-переводов вместе с ПУМБ возможны как в отделениях банка, так и в приложении ПУМБ Online.

Для получения SWIFT-перевода клиенту ПУМБ необходимо предоставить свои реквизиты отправителю. Реквизиты можно узнать в отделении ПУМБ или самостоятельно в приложении ПУМБ Online: в приложении выберите карту или счет, на который хотите получить перевод => Знак «i» (информация) => «Получить реквизиты SWIFT».

Отправка SWIFT-переводов в ПУМБ доступна по всему миру, кроме Ирана, КНДР, Никарагуа, РФ, РБ и Мьянмы. Детальнее об условиях SWIFT-переводов — на сайте ПУМБ

Преимущества SWIFT-переводов в ПУМБ Online:

10 долларов США (по курсу НБУ) комиссии на все переводы SWIFT, независимо от суммы

0 грн комиссии за срочность

5 целей перевода: лечение, обучение, уплата алиментов, перевод на свой счет или счет родственника в другом украинском банке

удобство и удобство переводов. Для отправки SWIFT-перевода в ПУМБ Online достаточно выбрать меню «Платежи» => «Международные переводы» => SWIFT => «Отправить перевод». После этого необходимо выбрать дебетовый счет в валюте перевода, указать сумму и данные перевода. Статус и платежная инструкция хранятся в разделе «Архив переводов»

4 валюты: USD, EUR, PLN, GBP

надежность и безопасность платежей

Видео-инструкция как отправить перевод SWIFT в приложении ПУМБ Online. Обратите внимание, что сервис в приложении доступен в рабочие дни с 08:00 до 17:00.

Преимущества SWIFT-переводов в отделении ПУМБ:

широкий спектр целей перевода: лечение, обучение и другие цели, разрешенные НБУ.

большой выбор валют (USD, EUR, PLN, GBP, CHF, CAD, CNY, CZK)

низкий тариф 0,5% мин. — экв. 10 USD, макс. — экв. 500 USD

150 грн комиссии за срочность

удобство и удобство переводов. Достаточно лишь предоставить платежные реквизиты получателя и, при необходимости, подтверждающие документы о происхождении средств (в случае если сумма перевода превышает 400 тыс. грн.)

надежность и безопасность платежей

ПУМБ делает ваши финансовые операции простыми и доступными!

ПУМБ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.