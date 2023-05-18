Полученные САП средства от соглашений по уголовным делам будут идти на "Армию дронов"
Министерство цифровой трансформации и Специализированная антикоррупционная прокуратура подписали меморандум — теперь все средства, полученные в результате соглашений прокуроров и обвиняемых, будут идти на «Армию дронов».
«Объединяемся, чтобы развивать Армию дронов в рамках United24. Во время полномасштабной войны САП продолжает эффективно бороться с коррупцией в Украине. Меморандум направит еще больше ресурсов на поддержку военных», — отметили в Минцифры.
Денежные средства, полученные в результате соглашений прокуроров и обвиняемых, будут направлены на обеспечение армии БПЛА, техникой и необходимым оборудованием.
С начала года САП уже задонатили 650 млн гривен на направление «Оборона» платформы United24. На эти донаты были приобретены сотни современных беспилотников для ВСУ и ГУР, а также значительное количество БМП-2 для бригад Гвардии наступления.
«Переданная антикоррупционными органами сумма — это средства, уплаченные обвиняемыми в коррупционных преступлениях в рамках механизма соглашений по уголовным производствам. В настоящее время этот взнос на счет „Оборона“ Национальной платформы „United24“ — один из крупнейших в 2023 году», — отметили в САП.
За время войны благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС, заключенным соглашениям в уголовных производствах и применению других механизмов в пользу Вооруженных Сил Украины было перечислено более 1,7 млрд грн.
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