Полученные САП средства от соглашений по уголовным делам будут идти на &quot;Армию дронов&quot; — Finance.ua
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Полученные САП средства от соглашений по уголовным делам будут идти на "Армию дронов"

Казна и Политика
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Полученные САП средства от соглашений по уголовным делам будут идти на &quot;Армию дронов&quot;
Полученные САП средства от соглашений по уголовным делам будут идти на "Армию дронов"
Министерство цифровой трансформации и Специализированная антикоррупционная прокуратура подписали меморандум — теперь все средства, полученные в результате соглашений прокуроров и обвиняемых, будут идти на «Армию дронов».
Об этом сообщили прессслужбы Минцифры и САП.
«Объединяемся, чтобы развивать Армию дронов в рамках United24. Во время полномасштабной войны САП продолжает эффективно бороться с коррупцией в Украине. Меморандум направит еще больше ресурсов на поддержку военных», — отметили в Минцифры.
Денежные средства, полученные в результате соглашений прокуроров и обвиняемых, будут направлены на обеспечение армии БПЛА, техникой и необходимым оборудованием.
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С начала года САП уже задонатили 650 млн гривен на направление «Оборона» платформы United24. На эти донаты были приобретены сотни современных беспилотников для ВСУ и ГУР, а также значительное количество БМП-2 для бригад Гвардии наступления.
«Переданная антикоррупционными органами сумма — это средства, уплаченные обвиняемыми в коррупционных преступлениях в рамках механизма соглашений по уголовным производствам. В настоящее время этот взнос на счет „Оборона“ Национальной платформы „United24“ — один из крупнейших в 2023 году», — отметили в САП.
За время войны благодаря работе САП, НАБУ и ВАКС, заключенным соглашениям в уголовных производствах и применению других механизмов в пользу Вооруженных Сил Украины было перечислено более 1,7 млрд грн.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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