Получайте подарки ко Дню рождения Академии Минфин — Finance.ua

Получайте подарки ко Дню рождения Академии Минфин Сегодня 11:00

Получайте подарки ко Дню рождения Академии Минфин

Академия Минфин уже почти год предлагает широкий выбор курсов, помогающих украинцам понять сложность финансового мира, развивать навыки управления личными финансами и добиваться финансового успеха. Эксперты Академии, независимо от уровня знаний и опыта, всегда найдут программу, которая будет отвечать вашим потребностям и обязательно поможет расти.

К своему Дню рождения Академия решила вознаградить всех интересующихся своими финансовыми перспективами и запустила специальный розыгрыш.

Вы можете получить скидки на популярные курсы, которые помогут понять сложность финансового мира и улучшить инвестиционные навыки. Более того, вы можете получить бесплатный доступ к некоторым из самых популярных курсов Академии, таких как «Инвестирование в ОВГЗ», «Финансовый трамплин» или «Антикризисные инвестиции».

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