Получайте подарки ко Дню рождения Академии Минфин — Finance.ua
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Получайте подарки ко Дню рождения Академии Минфин

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Получайте подарки ко Дню рождения Академии Минфин
Получайте подарки ко Дню рождения Академии Минфин
Академия Минфин уже почти год предлагает широкий выбор курсов, помогающих украинцам понять сложность финансового мира, развивать навыки управления личными финансами и добиваться финансового успеха. Эксперты Академии, независимо от уровня знаний и опыта, всегда найдут программу, которая будет отвечать вашим потребностям и обязательно поможет расти.
К своему Дню рождения Академия решила вознаградить всех интересующихся своими финансовыми перспективами и запустила специальный розыгрыш.
Вы можете получить скидки на популярные курсы, которые помогут понять сложность финансового мира и улучшить инвестиционные навыки. Более того, вы можете получить бесплатный доступ к некоторым из самых популярных курсов Академии, таких как «Инвестирование в ОВГЗ», «Финансовый трамплин» или «Антикризисные инвестиции».
Просто нажмите кнопку ниже и начинайте вращать колесо, чтобы узнать, какой подарок ждет именно вас!

👉 Нажмите здесь, чтобы запустить колесо

Не упустите эту возможность получить ценные призы и развивать свои финансовые навыки. Предложение действует до 31 июля 2023 года!
Есть вопросы? Обращайтесь в отдел заботы Академии Минфин!
[Отдел заботы Академии] - t.me/academy_minfin_bot
Начните инвестировать в знания уже сегодня!
По материалам:
Finance.ua
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