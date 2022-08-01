Половина украинских предпринимателей уверены, что на восстановление понадобится 1–3 года — исследование Mastercard Сегодня 15:43 — Финтех и Карты

Половина украинских предпринимателей уверены, что на восстановление понадобится 1–3 года — исследование Mastercard

Большинство украинских предпринимателей (61%), несмотря на войну, вынужденную релокацию, сложности с логистикой и уменьшение объемов продаж продолжают работать, а 91% из тех, кто приостановил деятельность, готовы возобновить работу в будущем. Таковы результаты исследования Mastercard SME Index, в рамках которого изучались состояние и ключевые потребности малого и среднего бизнеса в Украине, а также перспективы возврата к довоенному уровню.

Состояние и главные потребности малого и среднего бизнеса

Война сильно сказалась на доходах малого и среднего бизнеса. 79% опрошенных констатируют уменьшение объема бизнеса, причем для половины предпринимателей такое сокращение достигает от 50% до 99%. В то же время, каждому пятому предпринимателю удалось сохранить (19%) или даже увеличить (2%) объемы бизнеса по сравнению с довоенным периодом.

Адаптируясь к новой реальности, каждый второй предприниматель (50%) вынужден был трансформировать свою бизнес-деятельность. Чаще всего эти изменения касались переориентации бизнеса на оборонные нужды страны (17%), перехода в другую сферу бизнеса (16%) или переноса производственных мощностей в другие регионы Украины или за рубеж (13%).

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Для возобновления бизнеса потребуется время и поддержка. В зависимости от долгосрочной ситуации в Украине, 41% опрошенных прогнозируют возврат к довоенным показателям в течение года, 30% считают, что для этого понадобится от одного до двух лет, а 23% ожидают, что смогут полностью восстановиться не раньше, чем через два-три года. Среди главных потребностей активного бизнеса — новые заказы и рынки сбыта (56%), средства на развитие (33%) и помощь с логистикой (23%).

Впрочем, несмотря на уменьшение уровня доходов и сложности, с которым сталкивается малый и средний бизнес, украинские предприниматели активно донатят деньги на благотворительность и поддерживают волонтерские инициативы. Об этом заявляют 74% опрошенных.

Диджитализация и безналичные оплаты

Активная диджитализация характерна для большинства представителей малого и среднего бизнеса в Украине. Так, 70% предпринимателей отмечают, что используют цифровые каналы продаж, среди которых наиболее популярны социальные сети (40%) и собственный сайт (33%). По оценке 39% опрошенных работающих предпринимателей, именно цифровые каналы приносят их бизнесу более половины всех заказов.

Количество бизнесов, принимающих оплату за товары или услуги, в безналичной форме растет. Так, с началом войны 8% предпринимателей впервые стали принимать безналичные оплаты. В целом, согласно результатам исследования, сегодня 87% действующего бизнеса принимают оплату в безналичной форме — через POS-терминал, на банковский счет или посредством цифровых сервисов. При этом треть предпринимателей утверждают, что на безналичный расчет приходится подавляющее большинство оплат (90-100%).

Украинские предприниматели проявляют интерес и к новейшим платежным технологиям. По результатам исследования, каждый десятый принимает оплаты за товары и услуги криптовалютой, а 24% бизнесов рассматривают такую возможность в будущем.

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