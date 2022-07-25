Meta запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса — Finance.ua
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Meta запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса

Личные финансы
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Meta запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса
Meta запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса
Корпорация Meta (Facebook, Instagram) при поддержке Минцифры запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса.
Центр предлагает онлайн-обучение, инструменты и ресурсы, которые помогут управлять бизнесом в военное время.
«Предпринимателям бесплатно доступны тренинги и курсы от компании на платформах Meta Blueprint и Meta Boost. Каждый сможет пройти обучение по маркетингу, SMM, созданию контента. Это весомая поддержка для развития и продвижения продуктов и услуг наших предпринимателей», — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что это даст:

  • бесплатные образовательные ресурсы для украинских предпринимателей. Более 20 курсов Blueprint и обучающая платформа Meta Boost, которые помогут овладеть навыками владения компанией и будут проводить онлайн-встречи для предпринимателей.
  • финансовая поддержка от Meta в размере 1,5 миллиона долларов, чтобы украинские малые и средние предприятия могли проводить рекламные кампании на платформах корпорации (эта часть будет запущена в будущем, детали обещают сообщить «позднее»).
Подробнее ознакомиться с программой можно здесь.

Справка Finance.ua:

  • по данным Программы развития ООН, из-за российского вторжения 50% украинских предприятий полностью закрылись, тогда как другая половина вынуждена работать гораздо меньше своих возможностей;
  • три месяца подряд держалась тенденция возобновления работы малого бизнеса, свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес ассоциации. В то время как в марте не работало 42% опрошенных нами предпринимателей, а в апреле — 26%, в мае без работы оставались только 17% МСБ. Среди неработающих компаний 16% планируют возобновлять работу. К тому же 21% МПБ уже работают в полном объеме, а 38% — частично или с ограничениями;
  • в то же время ухудшается оценка предпринимателями собственной финансовой устойчивости. 34% сообщали, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, ранее таких было 40%.
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По материалам:
Finance.ua
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