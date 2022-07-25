Meta запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса — Finance.ua

Meta запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса Сегодня 15:00 — Личные финансы

Meta запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса

Корпорация Meta (Facebook, Instagram) при поддержке Минцифры запускает учебный центр поддержки для украинского бизнеса.

Центр предлагает онлайн-обучение, инструменты и ресурсы, которые помогут управлять бизнесом в военное время.

«Предпринимателям бесплатно доступны тренинги и курсы от компании на платформах Meta Blueprint и Meta Boost. Каждый сможет пройти обучение по маркетингу, SMM, созданию контента. Это весомая поддержка для развития и продвижения продуктов и услуг наших предпринимателей», — написал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Что это даст:

бесплатные образовательные ресурсы для украинских предпринимателей. Более 20 курсов Blueprint и обучающая платформа Meta Boost, которые помогут овладеть навыками владения компанией и будут проводить онлайн-встречи для предпринимателей.

для украинских предпринимателей. Более 20 курсов Blueprint и обучающая платформа Meta Boost, которые помогут овладеть навыками владения компанией и будут проводить онлайн-встречи для предпринимателей. финансовая поддержка от Meta в размере 1,5 миллиона долларов, чтобы украинские малые и средние предприятия могли проводить рекламные кампании на платформах корпорации (эта часть будет запущена в будущем, детали обещают сообщить «позднее»).

Подробнее ознакомиться с программой можно здесь

Справка Finance.ua:

по данным Программы развития ООН, из-за российского вторжения 50% украинских предприятий полностью закрылись, тогда как другая половина вынуждена работать гораздо меньше своих возможностей;

три месяца подряд держалась тенденция возобновления работы малого бизнеса, свидетельствуют данные опроса Европейской бизнес ассоциации. В то время как в марте не работало 42% опрошенных нами предпринимателей, а в апреле — 26%, в мае без работы оставались только 17% МСБ. Среди неработающих компаний 16% планируют возобновлять работу. К тому же 21% МПБ уже работают в полном объеме, а 38% — частично или с ограничениями;



в то же время ухудшается оценка предпринимателями собственной финансовой устойчивости. 34% сообщали, что их финансовых резервов хватит на несколько месяцев, ранее таких было 40%.



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