Половина украинцев перестали платить по кредитам — Finance.ua

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Половина украинцев перестали платить по кредитам

Вчера 17:02Личные финансы
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Половина украинцев перестали платить по кредитамПоловина украинцев перестали платить по кредитам
Украинский бизнес уменьшил объем уплат по кредитам более чем вдвое во время войны.
Об этом рассказали банкиры во время круглого стола, организованного «Финансовым клубом».
«Ситуация достаточно напряженная. Мы все понимаем, в каком состоянии сейчас находится экономика, предприятия. Некоторые прекращают хозяйственную деятельность, некоторые ее переносят в другие регионы, некоторые работают там, где это возможно. Практически все, кто может, выполняет свои обязательства. В целом, мы сегодня имеем 35-40% погашения обязательств по кредитам со стороны компаний», — говорит председатель правления Таскомбанка Владимир Дубей.
Глава правления банка «Глобус» Сергей Мамедов приятно удивлен военной платежной дисциплиной. «Погашение у нас за март по кредитному портфелю — процентов 53», — сказал он.
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«Сегодня для нас один из главных вопросов продления кредитования — это предоставление поддержки клиентам, которые способны и фактически платят нам проценты. А таких, по результату проведенной банком работы в феврале — марте, мы насчитываем около 50%: это клиенты почти всех сегментов — от крупного и среднего корпоративного бизнеса до малых предприятий и ФЛП», — сообщил заместитель председателя правления ПУМБ Артур Загородников.
Кредитор предлагал клиентам отложить платежи. «ПУМБ уже в первые недели военного положения обратился к клиентам с предложением отсрочки уплаты процентов на 30 календарных дней. Большинство наших партнеров положительно восприняли предоставленную банком возможность, некоторые воспользовались такими „внезапными“ каникулами. Но постепенно количество клиентов, подтверждающих свою способность обслуживать собственные обязательства и платить проценты за пользование кредитами, увеличивается», — рассказал Артур Загородников.
Динамика обслуживания кредитов зависит от региона, где находится бизнес.
«Большинство клиентов платят проценты, обслуживают свой долг. Среди тех, кто поближе к востоку, оказался в захваченных регионах, также есть кейсы, когда клиенты продолжают обслуживать долг. А есть клиенты, полностью остановившие бизнес», — говорит директор департамента продаж средним и малым корпоративным клиентам ОТП Банка Ольга Волкова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Сьогодні
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