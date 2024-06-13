Полностью избежать обесточений в течение зимы не удастся — Госэнергонадзор Сегодня 19:15 — Энергетика

Полностью избежать обесточений в течение зимы не удастся — Госэнергонадзор

Восстановительные работы на энергетических объектах проводятся в круглосуточном режиме, но, увы, полностью избежать обесточений в течение зимы не выйдет.

Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.

«Восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме. Все понимаем, что к осенне-зимнему периоду нужно восстановить как можно большее количество генерирующих мощностей. Определенные объемы будут восстановлены. К сожалению, полностью избежать обесточений в течение зимы не удастся, но надеемся, что это будет такой режим, когда мы проходили осенне-зимний период 2022—2023 годов, если все будет хорошо, то, возможно, и более легкий. Здесь чрезвычайно важное значение имеет защищенность наших объектов критической инфраструктуры средствами ПВО», — сказал Слободян.

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В Украине сегодня применение графиков отключений электроэнергии предварительно планируется с 20.00 до 22.00. Из-за непогоды обесточены 173 населенных пункта в шести областях. В Кривом Роге после вражеских атак — без газа 3 многоквартирных дома.

УНН По материалам:

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