Полностью избежать обесточений в течение зимы не удастся — Госэнергонадзор — Finance.ua
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Полностью избежать обесточений в течение зимы не удастся — Госэнергонадзор

Энергетика
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Полностью избежать обесточений в течение зимы не удастся — Госэнергонадзор
Полностью избежать обесточений в течение зимы не удастся — Госэнергонадзор
Восстановительные работы на энергетических объектах проводятся в круглосуточном режиме, но, увы, полностью избежать обесточений в течение зимы не выйдет.
Об этом в эфире телемарафона рассказал глава Государственной инспекции энергетического надзора Украины Руслан Слободян.
«Восстановительные работы проводятся в круглосуточном режиме. Все понимаем, что к осенне-зимнему периоду нужно восстановить как можно большее количество генерирующих мощностей. Определенные объемы будут восстановлены. К сожалению, полностью избежать обесточений в течение зимы не удастся, но надеемся, что это будет такой режим, когда мы проходили осенне-зимний период 2022—2023 годов, если все будет хорошо, то, возможно, и более легкий. Здесь чрезвычайно важное значение имеет защищенность наших объектов критической инфраструктуры средствами ПВО», — сказал Слободян.
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По материалам:
УНН
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