Полная электрификация: раскрыты подробности новой Skoda Octavia 2026 (фото) — Finance.ua

Полная электрификация: раскрыты подробности новой Skoda Octavia 2026 (фото) 14.08.2023, 00:49 — Технологии&Авто

Полная электрификация: раскрыты подробности новой Skoda Octavia 2026 (фото), Фото: Motor.es

Компания Skoda начала разработку нового поколения Octavia. Модель дебютирует в 2026 году и кардинально изменится.

Об этом рассказали на испанском сайте Motor.es.

Новая Skoda Octavia станет электромобилем. Это будет одна из моделей нового электрического семейства, которые презентуют в 2024—2026 годах. Ранее в Skoda опубликовали один-единственный рендер модели, и на его основе испанские дизайнеры создали свое изображение Octavia.

Фото: Skoda

На рендерах показан универсал Skoda Octavia Combi, хотя в линейке останется и лифтбек. Его длина составит около 4,7 м. Дизайн выдержан в духе концепт-кара Skoda Vision 7S, представившего новый фирменный стиль чешской марки. У авто тоненькие диодные фары и заглушка на месте радиаторной решетки.

Новая Skoda Octavia в кузове универсал будет просторнее нынешней модели. Объем багажника авто будет составлять не менее 600 л.

Электромобиль Skoda Octavia будет построен на усовершенствованной платформе МЕВ+. Она позволит создавать электрические модели с запасом хода более 500 км и быстрой зарядкой. Octavia предложат с передним и полным приводом.

Фокус По материалам:

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