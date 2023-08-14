Полная электрификация: раскрыты подробности новой Skoda Octavia 2026 (фото) — Finance.ua
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Полная электрификация: раскрыты подробности новой Skoda Octavia 2026 (фото)

Технологии&Авто
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Полная электрификация: раскрыты подробности новой Skoda Octavia 2026 (фото)
Полная электрификация: раскрыты подробности новой Skoda Octavia 2026 (фото), Фото: Motor.es
Компания Skoda начала разработку нового поколения Octavia. Модель дебютирует в 2026 году и кардинально изменится.
Об этом рассказали на испанском сайте Motor.es.
Новая Skoda Octavia станет электромобилем. Это будет одна из моделей нового электрического семейства, которые презентуют в 2024—2026 годах. Ранее в Skoda опубликовали один-единственный рендер модели, и на его основе испанские дизайнеры создали свое изображение Octavia.
Фото: Skoda
Фото: Skoda
На рендерах показан универсал Skoda Octavia Combi, хотя в линейке останется и лифтбек. Его длина составит около 4,7 м. Дизайн выдержан в духе концепт-кара Skoda Vision 7S, представившего новый фирменный стиль чешской марки. У авто тоненькие диодные фары и заглушка на месте радиаторной решетки.
Новая Skoda Octavia в кузове универсал будет просторнее нынешней модели. Объем багажника авто будет составлять не менее 600 л.
Электромобиль Skoda Octavia будет построен на усовершенствованной платформе МЕВ+. Она позволит создавать электрические модели с запасом хода более 500 км и быстрой зарядкой. Octavia предложат с передним и полным приводом.
По материалам:
Фокус
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