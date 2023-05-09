Полисы автогражданки: страховщики увеличили выплаты пострадавшим в ДТП — Finance.ua

Полисы автогражданки: страховщики увеличили выплаты пострадавшим в ДТП Сегодня 09:46 — Страхование

В первом квартале страховые компании урегулировали путем проведения выплат 31 тыс. требований пострадавших в ДТП по договорам автогражданки (на 1,7% меньше, чем в январе-марте 2022 года) и уплатили пострадавшим почти 0,9 млрд грн (на 28,4%) больше, чем в первом квартале 2022 г.). Об этом сообщает Моторное (транспортное) страховое бюро Украины.

В январе-марте этого года было заключено почти 1,6 млн договоров автогражданки (обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств).

Этот показатель вырос на 14,1% по сравнению с первым кварталом 2022 года, когда рф начала полномасштабную агрессию против Украины.

Сумма страховых платежей в первом квартале 2023 года составила 1,7 млрд грн (+32,1% к показателям соответствующего периода 2022 года).

Размер средней страховой премии в первом квартале 2023 года составил 1 051 грн (+15,7% к показателю первого квартала 2022 года).

Размер средней выплаты вырос на 30,6% по сравнению с показателями первого квартала 2022 года и составляет 29 020 грн.

Количество электронных договоров автогражданки, заключенных в первом квартале этого года, составило более 1 млн. Сумма премий по электронным договорам составила 1,2 млрд грн.

Доля электронных договоров в общем количестве договоров автогражданки составила 64,4%, в общей сумме премий — 71,1%. Это самые высокие показатели с момента внедрения системы электронного полиса.

Количество требований, урегулированных по упрощенной системе без вызова полиции (европротоколом), в первом квартале 2023 года выросло на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года до 12,7 тыс.

Доля требований, урегулированных с помощью европротокола в общем количестве урегулированных страховых событий, выросла с 20,5% в первом квартале 2022 года до 22,5% в январе-марте текущего года.

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