Полиция разоблачила схему присвоения ₴530 миллионов на строительстве метро в Киеве — Finance.ua
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Полиция разоблачила схему присвоения ₴530 миллионов на строительстве метро в Киеве

Криминал
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Полиция разоблачила схему присвоения ₴530 миллионов на строительстве метро в Киеве
Полиция разоблачила схему присвоения ₴530 миллионов на строительстве метро в Киеве, Фото: npu.gov.ua
Правоохранители разоблачили механизм завладения бюджетными средствами, выделенными на строительство ветки столичного метро.
Об этом сообщает Национальная полиция Украины.
«В настоящее время исследуется факт возможного завладения и легализации организаторами сделки 530 млн грн, полученных в качестве оплаты за строительные работы. Для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами заблокировано более 160 млн грн на счетах, задействованных в противоправной схеме предприятий», — говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что в 2018 году между киевским метрополитеном и подрядчиком был заключен договор на 5,9 млрд грн, который профинансирован на 4 млрд грн. Однако запланированные работы были выполнены только на 60%, указанные в договоре сроки нарушены, а состояние строительства до сих пор не изменилось.
В дальнейшем, в октябре 2022 года, на счета подконтрольных предприятий в качестве предоплаты за строительные работы перечислено еще 530 млн грн, несмотря на то, что данные предприятия не имели соответствующих квалифицированных работников и собственной спецтехники.
22 декабря полицейские провели около 30 обысков по адресам фигурантов. Изъяли финансово-хозяйственную документацию, электронные носители информации, содержащие важные для досудебного расследования сведения.
Исследуется факт возможного завладения и легализации организаторами сделки 530 млн грн, которые были оплачены за строительные работы.
Кроме того, для предупреждения дальнейших сомнительных операций с бюджетными средствами по инициативе Нацполиции Государственной службой финансового мониторинга Украины заблокировано 160 млн грн, которые находились на счетах задействованных в противоправной схеме предприятий.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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