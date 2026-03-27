Полиция раскрыла многомиллионную схему присвоения средств в Киевском университете культуры

Следователи полиции разоблачили схему растраты бюджетных средств в Киевском университете культуры.

Об этом сообщили в пресс-службе НПУ.

Как работала схема

Как уточнили в Офисе генпрокурора, по данным следствия, должностные лица Киевского университета культуры в сговоре с должностными лицами Министерства образования и науки Украины организовали схему незаконного завладения бюджетными средствами, выделенными в рамках государственной программы подготовки кадров заведениями высшего образования. Речь идет о финансировании бюджетной программы «Подготовка кадров заведениями высшего образования и обеспечение деятельности их баз практики».

В 2022—2024 годах руководство учебного заведения искусственно завышало количество студентов и учебных часов, чтобы получить больше государственный бюджет. То есть часть «студентов» и часов существовала только на бумаге.

По предварительным данным, по этой схеме было распределено около 760 миллионов гривен, часть которых обналичивали между участниками.

Полиция совместно со специалистами Государственной аудиторской службы уже изъяла финансовую документацию, которая может стать ключевым доказательством.

Уголовное производство расследуется по ч. 3 ст. 191 УК Украины о присвоении или растрате имущества в особо крупных размерах.

Читайте также Сколько зарабатывают частные университеты и школы в Украине: рейтинг доходов

Кроме того, проверяется информация о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически относились к частному учебному заведению и не имели права участвовать в соответствующей бюджетной программе.

По предварительным данным в результате таких действий государству нанесен ущерб в особо крупных размерах.

На данный момент идет установление всех причастных лиц и размера ущерба, причиненного государству, под процессуальным руководством Офиса Генпрокурора.

