Полиция проводит более 200 обысков из-за дел о бегстве уклонистов за границу — Finance.ua

Полиция проводит более 200 обысков из-за дел о бегстве уклонистов за границу Сегодня 12:23

Национальная полиция проводит более 200 обысков в рамках дел по незаконному пересечению границы уклонистами.

Об этом сообщает Telegram-канал Национальной полиции.

Правонарушения совершаются путем осуществления:

мошенничеств;

подделки документов;

несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров;

подкупа должностных лиц

Отмечается, что обыски проводятся в 19 областях Украины у лиц, причастных к незаконным схемам.

Подробности обещают раскрыть по завершении следственных действий.

Военное положение

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине введено военное положение, применяемое в случаях, когда страна сталкивается с угрозой нападения или прямой вооруженной агрессией.

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