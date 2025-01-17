Полиция проводит более 200 обысков из-за дел о бегстве уклонистов за границу — Finance.ua

Полиция проводит более 200 обысков из-за дел о бегстве уклонистов за границу
Национальная полиция проводит более 200 обысков в рамках дел по незаконному пересечению границы уклонистами.
Об этом сообщает Telegram-канал Национальной полиции.
Правонарушения совершаются путем осуществления:
- мошенничеств;
- подделки документов;
- несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров;
- подкупа должностных лиц
Отмечается, что обыски проводятся в 19 областях Украины у лиц, причастных к незаконным схемам.
Подробности обещают раскрыть по завершении следственных действий.
Военное положение
С начала полномасштабного вторжения россии в Украине введено военное положение, применяемое в случаях, когда страна сталкивается с угрозой нападения или прямой вооруженной агрессией.
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