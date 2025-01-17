Полиция проводит более 200 обысков из-за дел о бегстве уклонистов за границу — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Полиция проводит более 200 обысков из-за дел о бегстве уклонистов за границу

43
Национальная полиция проводит более 200 обысков в рамках дел по незаконному пересечению границы уклонистами.
Об этом сообщает Telegram-канал Национальной полиции.
Правонарушения совершаются путем осуществления:
  • мошенничеств;
  • подделки документов;
  • несанкционированного вмешательства в работу электронных реестров;
  • подкупа должностных лиц
Отмечается, что обыски проводятся в 19 областях Украины у лиц, причастных к незаконным схемам.
Подробности обещают раскрыть по завершении следственных действий.

Военное положение

С начала полномасштабного вторжения россии в Украине введено военное положение, применяемое в случаях, когда страна сталкивается с угрозой нападения или прямой вооруженной агрессией.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.