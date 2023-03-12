Полиция начала штрафовать водителей за наличие трещины на лобовом стекле — Finance.ua

Полиция начала штрафовать водителей за наличие трещины на лобовом стекле Сегодня 06:14 — Личные финансы

Полиция начала штрафовать водителей за наличие трещины на лобовом стекле

В 2023 году стало массовым явлением наложение на водителей штрафов за наличие трещин на ветровом стекле транспортного средства.

Об этом пишет «Дорожный Адвокат».

При обнаружении трещины на ветровом стекле полицейские выносят постановления о наложении административного взыскания на основании ч.1 ст.121 КУоАП с применением штрафа в размере 340 грн (управление транспортным средством, имеющим технические неисправности, с которым эксплуатация его запрещается).

При повторном в течение года аналогичном нарушении составляют протоколы по ч.4 ст.121 КУоАП. Эта норма предусматривает лишение права управления сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

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Однако указанные постановления, как и любые другие в подобных обстоятельствах, не отвечают требованиям закона. Исходя из диспозиции ч.1 ст.121 КУоАП, исключена возможность привлечения водителя к административной ответственности за наличие трещины стекла. Следовательно, такие постановления противоправны и подлежат отмене в установленном законом порядке.

Если водитель такое постановление не обжаловал, а уплатил штраф, это свидетельствует о том, что он согласился с совершенным нарушением. И соответственно при повторной остановке на него могут составить протокол об административном правонарушении по ч.4 ст.121 КУоАП — лишение права управления сроком от 3-х до 6-ти месяцев.

Поэтому особенно важно обжаловать такое «первое» постановление по ч.1 ст.121 КУоАП, чтобы не допустить составления протокола по ч.4 ст.121 КУоАП. На обжалование постановления предоставляется 10 дней со дня его получения. В противном случае можно лишиться водительского удостоверения.

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Телеканал 24 По материалам:

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