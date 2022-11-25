Полезные советы на Черную пятницу: как покупать, чтобы не просадить всю зарплату — Finance.ua

Полезные советы на Черную пятницу: как покупать, чтобы не просадить всю зарплату Сегодня 08:00 — Личные финансы

Медики признают ониоманию, то есть неконтролируемое влечение к совершению покупок, серьезной болезнью на уровне алкоголизма и наркомании. Но от разнообразия скидок и акций потерять голову на время может и вполне здоровый человек.

Как же покупать товары на Черную пятницу, чтобы не просадить всю зарплату?

Прежде всего составьте список необходимых вам вещей и следуйте за ним, не отклоняясь. Это как с походом за продуктами. Уже не одно исследование показало, что наличие списка уменьшает риск импульсивных покупок.

И вообще хорошенько подумайте, действительно ли вам нужна вещь, которую вы собираетесь купить. Существует правило, что вещи, которые вы не использовали в течение последнего года, вы так и не будете использовать в будущем. От них можно избавиться без тени сомнения. Вспомните перед покупкой, сколько таких вещей у вас уже есть.

Определите сумму, которую готовы потратить. Ее лучше перевести на отдельную карту без кредитного лимита и уже ею рассчитываться в магазинах — это будет гарантией, что вы не переплатите и не залезете в ненужные долги.

Если вы планируете воспользоваться кредитным лимитом, то внимательно ознакомьтесь с условиями. Особенно это касается так называемого грейс-периода, когда не нужно платить проценты за пользование банковскими деньгами.

Альтернативой может стать оплата по частям, когда сумма разбивается на равные ежемесячные платежи и автоматически списывается с карты. Такую услугу предоставляют, например, ПриватБанк, monobank, Альфа-Банк , А-Банк, ПУМБ.

Если покупаете онлайн, подробно изучите условия доставки, учтите ее стоимость. Может получиться, что с оплатой доставки акционный товар обойдется дороже. Также обратите внимание на условия возврата товара — что-то может не подойти по размеру, а что-то может быть бракованным.

Но помните, что в соответствии с законом «О защите прав потребителей» , в течение 14 дней с момента оформления покупки исправный товар, то есть товар надлежащего качества, по каким-либо причинам не понравившийся покупателю, можно вернуть. Исключения — продовольственные товары, лекарства, предметы гигиены, игрушки, белье, печатные издания, ювелирные изделия.

Также убедитесь, что скидка реальна, ведь часто товары, отмеченные большой скидкой, продаются по той же цене, а иногда даже дороже.

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