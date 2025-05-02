Полезные приложения на смартфон для водителя: подборка от Finance.ua — Finance.ua

Полезные приложения на смартфон для водителя: подборка от Finance.ua Сегодня 12:13 — Страхование

Полезные приложения на смартфон для водителя: подборка от Finance.ua

В современном мире смартфон стал незаменимым помощником не только в повседневной жизни, но и за рулем. Разнообразные мобильные приложения помогают водителям экономить время, деньги, контролировать расходы и заботиться о безопасности. Finance.ua подготовил подборку полезных сервисов, которые пригодятся каждому автомобилисту.

🅿️Навигация и парковка

Waze — навигационное приложение, предоставляющее информацию о пробках, авариях, камерах контроля скорости и других событиях на дороге в режиме реального времени.

— навигационное приложение, предоставляющее информацию о пробках, авариях, камерах контроля скорости и других событиях на дороге в режиме реального времени. Google Maps — классический инструмент для навигации с подробными картами, голосовыми подсказками и обновлениями трафика.

— классический инструмент для навигации с подробными картами, голосовыми подсказками и обновлениями трафика. HERE WeGo — оффлайн-карты для поездок за пределами мобильной связи.

— оффлайн-карты для поездок за пределами мобильной связи. Park My Car — сервис, который поможет найти парковочное место и запомнить расположение вашего автомобиля.

⛽ Контроль расходов

Fuelio — приложение для ведения учета расходов на топливо, расчета расхода горючего и планирования бюджета на автомобиль.

— приложение для ведения учета расходов на топливо, расчета расхода горючего и планирования бюджета на автомобиль. Drivvo — инструмент для комплексного контроля расходов: горючее, обслуживание, ремонты и т. д.

🔧 Автообслуживание

Drivvo — сервисное обслуживание, напоминание о ТО, учет расходов.

— сервисное обслуживание, напоминание о ТО, учет расходов. Car Scanner ELM OBD2 — диагностика авто через Bluetooth-адаптер.

📄 Штрафы за нарушение ПДД

Дія — официальное государственное приложение, позволяющее проверять наличие штрафов за нарушение ПДД и оплачивать их онлайн.

— официальное государственное приложение, позволяющее проверять наличие штрафов за нарушение ПДД и оплачивать их онлайн. Штрафы ПДД — специализированный сервис для проверки штрафов и их оперативной оплаты.

Воспользовавшись этими приложениями, водители могут значительно упростить свою жизнь, сделать ее более комфортной, безопасной и предсказуемой. Для получения дополнительной информации о страховых продуктах и ​​сервисах посетите раздел Страхование на Finance.ua.

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