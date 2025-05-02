Полезные приложения на смартфон для водителя: подборка от Finance.ua — Finance.ua

Полезные приложения на смартфон для водителя: подборка от Finance.ua
В современном мире смартфон стал незаменимым помощником не только в повседневной жизни, но и за рулем. Разнообразные мобильные приложения помогают водителям экономить время, деньги, контролировать расходы и заботиться о безопасности. Finance.ua подготовил подборку полезных сервисов, которые пригодятся каждому автомобилисту.
🅿️Навигация и парковка
- Waze — навигационное приложение, предоставляющее информацию о пробках, авариях, камерах контроля скорости и других событиях на дороге в режиме реального времени.
- Google Maps — классический инструмент для навигации с подробными картами, голосовыми подсказками и обновлениями трафика.
- HERE WeGo — оффлайн-карты для поездок за пределами мобильной связи.
- Park My Car — сервис, который поможет найти парковочное место и запомнить расположение вашего автомобиля.
⛽ Контроль расходов
- Fuelio — приложение для ведения учета расходов на топливо, расчета расхода горючего и планирования бюджета на автомобиль.
- Drivvo — инструмент для комплексного контроля расходов: горючее, обслуживание, ремонты
и т. д.
🔧 Автообслуживание
- Drivvo — сервисное обслуживание, напоминание о ТО, учет расходов.
- Car Scanner ELM OBD2 — диагностика авто через Bluetooth-адаптер.
📄 Штрафы за нарушение ПДД
- Дія — официальное государственное приложение, позволяющее проверять наличие штрафов за нарушение ПДД и оплачивать их онлайн.
- Штрафы ПДД — специализированный сервис для проверки штрафов и их оперативной оплаты.
Воспользовавшись этими приложениями, водители могут значительно упростить свою жизнь, сделать ее более комфортной, безопасной и предсказуемой. Для получения дополнительной информации о страховых продуктах и сервисах посетите раздел Страхование на Finance.ua.
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