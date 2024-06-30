Polestar подготовила к выпуску обновленный электромобиль (фото) — Finance.ua

Polestar подготовила к выпуску обновленный электромобиль (фото) Сегодня 05:09 — Технологии&Авто

Polestar подготовила к выпуску обновленный электромобиль (фото)

Polestar подготовила к выпуску электромобиль Polestar 2 модельного ряда 2025 года. Обновленный фастбэк предложит новые цвета, увеличенный запас хода и улучшенные возможности кастомизации.

Об этом сообщает Arenaev.

Polestar 2 2025 года не будет иметь существенных изменений в дизайне. Однако покупатели смогут выбрать два новых цвета Vapour и Storm, а также 19-дюймовые и 20-дюймовые легкосплавные диски.

Эти изменения призваны придать автомобилю более спортивный вид. Обновление интерьера проявляется в кожаной обивке Charcoal Nappa.

Более интересным обновлением является увеличенный запас автономного хода Polestar 2. Модель Long Range Single Motor теперь может похвастаться запасом хода до 659 км (по циклу WLTP), тогда как европейский стандартный вариант Single Motor, оснащенный обновленной батареей CATL вместимостью 70 кВтч, может проехать до 554 км (WLTP) на одном заряде.

В то же время Polestar обновила структуру опций, чтобы согласовать ее с Polestar 3 и 4, придавая клиентам большую гибкость персонализации своих электромобилей.

Climate Pack, Pro Pack, Pilot Pack, Plus Pack и Performance Pack предлагают ряд дополнительных функций, от подогрева сидений и руля до расширенных систем помощи водителю и улучшения производительности. Заказчики смогут более гибко конфигурировать авто в соответствии со своими потребностями и предпочтениями.

Обновленный Polestar 2 сейчас запускается в Европе и Канаде, а на других рынках появится позже в 2024 году.

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