Пользователи смогут искать музыку, напевая ее смартфону: в YouTube Music для Android появилась новая функция — Finance.ua

Пользователи смогут искать музыку, напевая ее смартфону: в YouTube Music для Android появилась новая функция Сегодня 04:21 — Технологии&Авто

Пользователи смогут искать музыку, напевая ее смартфону: в YouTube Music для Android появилась новая функция

В YouTube Music для Android появилась функция, напоминающая Shazam. Ее пользователи смогут искать песни, напевая или насвистывая их своему смартфону.

Об этом сообщает The Verge.

Эта функция отмечена символом волны и отображается рядом с символом микрофона при нажатии на кнопку поиска в верхнем правом углу программы.

По информации издания, функция работает удивительно быстро и достаточно точно. Она узнает большинство воспроизводимых песен, хотя, конечно, без промахов не обходится.

В прошедшие месяцы новенькую опцию заметили также некие юзеры YouTube Music для iOS. Широкое распространение она пока не приобрела, но потенциально может стать великолепной заменой Shazam.

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