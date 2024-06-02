Пользователи смогут искать музыку, напевая ее смартфону: в YouTube Music для Android появилась новая функция — Finance.ua
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Пользователи смогут искать музыку, напевая ее смартфону: в YouTube Music для Android появилась новая функция

Технологии&Авто
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Пользователи смогут искать музыку, напевая ее смартфону: в YouTube Music для Android появилась новая функция
Пользователи смогут искать музыку, напевая ее смартфону: в YouTube Music для Android появилась новая функция
В YouTube Music для Android появилась функция, напоминающая Shazam. Ее пользователи смогут искать песни, напевая или насвистывая их своему смартфону.
Об этом сообщает The Verge.
Эта функция отмечена символом волны и отображается рядом с символом микрофона при нажатии на кнопку поиска в верхнем правом углу программы.
Пользователи смогут искать музыку, напевая ее смартфону: в YouTube Music для Android появилась новая функция
По информации издания, функция работает удивительно быстро и достаточно точно. Она узнает большинство воспроизводимых песен, хотя, конечно, без промахов не обходится.
В прошедшие месяцы новенькую опцию заметили также некие юзеры YouTube Music для iOS. Широкое распространение она пока не приобрела, но потенциально может стать великолепной заменой Shazam.
По материалам:
mezha.media
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