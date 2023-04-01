Пользование своим авто во Франции: какие правила действуют для водителей с украинскими удостоверениями — Finance.ua

Пользование своим авто во Франции: какие правила действуют для водителей с украинскими удостоверениями Сегодня 15:31 — Технологии&Авто

Украинцы могут находиться на территории Франции вместе со своим автомобилем. Однако страна установила определенные требования к личным транспортным средствам беженцев.

Наличие автомобиля за границей существенно облегчает жизнь. Имея автомобиль, вам не нужно беспокоиться об общественном транспорте или билетах на поездки по Европе.

Однако незнание требований к водителям и их транспортным средствам не становится причиной для избежания наказания.

Необходимо ли украинцам обменивать водительское удостоверение во Франции?

Европейская комиссия разрешила всем беженцам из Украины пользоваться водительским удостоверением в странах ЕС. Следовательно, получать документ европейского образца во Франции не нужно. Если представитель полиции будет утверждать, что ваше удостоверение недействительно, покажите ему решение Комиссии по этой ссылке

Добавим, что не нужно иметь заверенный перевод удостоверения, если ваш документ не содержит имени латиницей. Беженцам даже разрешено пользоваться просроченным удостоверением, если его выдали до войны впервые (срок действия такого удостоверения 2 года).

Обязательное страхование собственного авто

Для въезда на территорию Франции все водители должны оформить страховой полис «Зеленая карта».

Кстати, если вам нужна Зеленая карта и еще раздумываете, где это сделать, то на Finance.ua мы можем оформить ее за несколько минут. Приобрести Зеленую карту быстро 🚙

Обновление водительского удостоверения

Обновить документ во Франции нельзя. Однако сделать это можно в приложении «Дія» . Для обновления или обмена водительского удостоверения необходимо:

• войти в кабинет водителя с помощью электронной подписи;

• выбрать необходимую услугу в списке;

• заполнить заявление и предоставить необходимые документы;

• оплатить услугу — стоимость 319 грн.

Пользоваться электронным документом во Франции запрещено

Во Франции не легализовали приложение «Дія», так что нужно носить физические документы с собой.

Можно ли получить французское водительское удостоверение?

Законодательство не разрешает лицам с временной защитой получать водительское удостоверение во Франции.

Соблюдайте ПДД

За нарушение правил вас будет ждать штраф или запрет на управление в течение определенного периода. Помните, что наказания в странах Евросоюза суровы:

— за превышение скоростного режима на 40 км/ч водителя могут лишить права водить автомобиль;

— при отсутствии в автомобиле световозвращающего жилета или сигнального треугольника на водителя наложат штраф 135 евро;

— за использование радар-детектора водитель уплатит штраф до 3000 евро.

Штраф можно оплатить сразу или в течение 3 дней в офисе Centre d’encaissement des amendes.

Дети в автомобиле на территории Франции

Согласно французскому законодательству детей до 10 лет нужно перевозить в специальном автокресле и только на заднем сиденье. Пользоваться ремнем безопасности также можно только если он проходит через плечо, а не шею.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇 Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.