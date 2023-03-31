Польский IT-гигант Euvic Group приобрел украинскую компанию Exoft — Finance.ua
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Польский IT-гигант Euvic Group приобрел украинскую компанию Exoft

Фондовый рынок
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Польский ІТ-консорциум Euvic Group купил львовского поставщика программного обеспечения Exoft.
Об этом сообщил соучредитель Mergewave Capital и M&A представитель Euvic в Украине Тарас Бачинский, передает AIN.UA.
Он отметил, что присоединение Exoft — первый шаг по пути к зарубежной экспансии Euvic Group. Переговоры по сделке начались уже после начала войны, транзакция будет завершена в ближайшие два года, при этом Exoft сохранит наименование и автономность.
Сумма сделки не разглашается.
По словам Бачинского, Euvic намерена создать постоянное присутствие в Украине в ближайшие годы путем поглощения украинских ІТ-компаний размером около 100 специалистов. Также в планах строительство сервисных центров в Украине, а также развитие бизнес-центров на скандинавских и американских рынках, в Дубае и Великобритании.
По материалам:
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