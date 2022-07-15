Польский Hortex ушел из россии — Finance.ua

Польский Hortex ушел из россии Сегодня 19:15 — Фондовый рынок

Польский Hortex ушел из россии

Польская компания Hortex, специализирующаяся на производстве замороженных овощей, фруктов и ягод, ушла из россии.

Об этом сообщает Интерфакс.

Новым владельцем компании «Ортика Фрозен Фудс», представлявшей интересы Hortex в россии, стала группа компаний «Агама» (она также занимается производством и поставкой рыбы). В россии у компании Hortex три завода — два в московской области и один — в Карелии.

Бренд Hortex — лидер в Центральной и Восточной Европе на рынке замороженных овощей, фруктов и ягод, продукция реализуется и в других регионах мира.

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ДК «Агама» на паритетных началах принадлежит россиянам Юрию Алашееву и Игорю Лысенкову.

24 февраля рф начала новый этап войны против Украины — полномасштабное вторжение. Захватчики обстреливают и бомбят мирные города и села Украины, убивают мирное население. Демократические страны принимают санкции против рф, что негативно влияет на российскую экономику. Из россии ушли сотни инвесторов, компаний и брендов.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ По материалам:

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