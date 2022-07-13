Lego полностью прекратит работу в россии — Finance.ua

Lego полностью прекратит работу в россии
Датский производитель конструкторов Lego полностью прекратит работу в россии.
Об этом сообщают росСМИ со ссылкой на источник среди сотрудников компании и подтверждение гендиректора российского подразделения Lego.
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«Учитывая продолжающиеся существенные нарушения операционной среды, мы приняли решение прекратить коммерческую деятельность в россии на неопределенный срок. Это включает прекращение работы большей части нашей московской команды и наше партнерство с Inventive Retail Group», — сказал гендиректор российского подразделения Lego Евгений Чихачев.
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