Польский город разрешит въезд только при наличии удостоверения — Finance.ua
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Польский город разрешит въезд только при наличии удостоверения

Мир
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Польский город разрешит въезд только при наличии удостоверения
Польский город разрешит въезд только при наличии удостоверения
С 1 апреля в Сопоте заработает зона ограниченного доступа (Strefa Ograniczonego Dostepu), которая будет действовать в центре города. Об этом пишет inpoland.net.pl.
Первоначально ограничения будут касаться улиц Pułaskiego, Bema, gen. Stanisława Fiszera и части Sobieskiego. Допускаются только лица с соответствующим удостоверением личности.
По информации пресс-секретаря Управления дорог и зеленых насаждений в Сопоте Анны Диксиньки, право въезда в зону получат, среди прочих: жители зоны и домов, находящихся на углу близлежащих улиц, которые платят налоги в Сопоте. Она отметила, что въезд будет возможен после получения соответствующих идентификаторов, выданных Управлением дорог и зеленых насаждений в Сопоте.
Без разрешений в зоне смогут передвигаться транспортные средства полиции, городской охраны, пожарной охраны, экстренной медицинской службе и городских служб.
Доступ будут иметь люди с инвалидностью с парковочной картой, те, кто едет в частные дома и гаражи, такси, велосипеды, электросамокаты и другие средства личного транспорта.
Как отмечает ZDiZ в Сопоте, идентификатор не освобождает от оплаты в зоне платной парковки. Такое удостоверение будет выдаваться максимум на 360 дней.
Документ можно получить онлайн на сайте www. zdiz-sopot.eabonament.com.pl или в офисе Управления дорог и зеленых насаждений по адресу Aleja Niepodległości 930.
Удостоверение личности выдается после положительной проверки предоставленных документов, срок проверки составляет до 7 дней. Регистрационный номер транспортного средства, для которого выдан идентификатор, размещается в электронном виде на соответствующем сервере, что позволяет производить электронную проверку имеющихся авторизаций. При рассмотрении вопроса онлайн в аккаунте пользователя появится идентификатор в формате PDF.

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По материалам:
Finance.ua
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