Польский бизнес жалуется, что его вытесняют из Украины

Польские предприниматели заявляют о системных проблемах во время работы в Украине
Польский бизнес заявляет о трудностях с работой в Украине и жалуется на потерю позиции в тендерах в пользу турецких компаний. Среди главных проблем предприниматели называют коррупцию, сложные условия инвестиций и недостаточную поддержку со стороны польских государственных институтов.
Об этом сообщает Money.pl.
На прошлой неделе польская делегация во главе с министром финансов и экономики Анджеем Доманским посетила Киев. В состав миссии также вошли заместители министров энергетики, сельского хозяйства, инфраструктуры и цифровизации, а также представители польского бизнеса, в частности, оборонного сектора и компаний двойного назначения.
Стороны обсуждали инвестиции в энергетическую сферу, развитие технологий дронов и подготовку к Конференции по восстановлению Украины, которая пройдет в июне в Гданьске.

Польские компании жалуются на условия работы в Украине

По информации издания, польские предприниматели заявляют о системных проблемах во время работы в Украине. В частности, это короткие сроки тендеров, сложные условия участия и потеря контрактов в пользу турецких компаний.
«Мы фактически наблюдаем ситуации, когда польские компании, стремящиеся инвестировать туда капитал, вытесняются, что выгодно, например турецким компаниям», — заявил один из представителей бизнеса на условиях анонимности.
Также польские предприниматели отмечают проблему коррупции, которую некоторые собеседники издания назвали «дополнительным налогом».
Кроме того, представители бизнеса считают недостаточным присутствие польских институтов развития в Украине, которые могли бы поддерживать инвесторов на местном уровне.
Еще одним вызовом для двусторонних отношений станет вступление Украины в Европейский Союз. В материале отмечается, что вступление может негативно отразиться на польском сельском хозяйстве, а также на транспортном секторе. Польское правительство пока не заинтересовано в любом косвенном присутствии Киева в ЕС или ускорении переговоров о вступлении.
Министр финансов Польши Анджей Доманский положительно оценил результаты поездки в Киев. В то же время, поездка в Киев не привела к подписанию ни одного многомиллиардного контракта.
«Я рад, что украинская сторона открыта к диалогу для решения сложных вопросов. Мы достигли 110% наших целей», — заявил он журналистам после завершения визита.
По его словам, стороны также обсудили возможное увеличение поставок газа из Польши через терминалы FSRU и сотрудничество в сфере беспилотных технологий. Отдельно в Киеве было подписано соглашение между польскими и украинскими образовательными и аналитическими учреждениями по сотрудничеству в научной и экспертной сферах.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что крупнейший польский маркетплейс и интернет-аукцион Allegro начинает поэтапное масштабирование бизнеса в Украине. Первый этап стартует в июне и предусматривает возможность заказа товаров у польских продавцов с прямой доставкой в ​​Украину.
По материалам:
Finance.ua
