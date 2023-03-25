Польские супермаркеты приглашают на работу украинцев: какую зарплату обещают — Finance.ua
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Польские супермаркеты приглашают на работу украинцев: какую зарплату обещают

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После начала российско-украинской войны в польской торговой отрасли количество работников из Украины резко возросло. Магазины Польши и дальше приглашают на работу украинцев и обещают достойную оплату труда, пишет zakordon.24.

Около 2 тысяч украинцев работают в Biedronka

До начала войны в сети Biedronka работало около 1800 иностранцев, большинство из которых были выходцами из Украины. На начало 2023 года это количество составляет более 2 тысяч человек, — сообщила Марта Сливинская, старший менеджер по брендингу Biedronka.
Если говорить о занимаемых должностях, то украинцы чаще всего работают продавцами-кассирами или кладовщиками. Кроме того, некоторые граждане Украины также исполняют обязанности, например, заместителя руководителя, руководителя магазина или менеджера по маркетингу.

Lidl трудоустроил 500 граждан Украины

В сети Lidl Polska уверили, что «внимательно следят за событиями в Украине и принимают меры помощи». Группа, в которую входит Lidl Polska, выделила более 47 миллионов злотых на помощь пострадавшим от войны гражданам Украины.
«Подавляющее большинство наших сотрудников из Украины заняты на разных должностях в магазинах и распределительных центрах. В основном они трудятся полный рабочий день. Мы запустили специальную линию помощи этим людям, которая работает на их национальных языках. Мы также предоставляем им доступ к курсу польского языка и помощь в получении разрешений, необходимых для работы в Польше», — рассказала руководитель отдела корпоративных коммуникаций в Lidl Polska Александра Робашкевич.
Кроме того, сотрудникам, уехавшим в Украину эвакуировать своих родных, Lidl гарантирует возможность возвращения на работу.

Какие зарплаты у Biedronka и Lidl

Lidl и Biedronka являются наиболее высокооплачиваемыми работодателями в области розничной торговли. Продавец-кассир, начинающий работать без опыта, может заработать почти 4000 злотых брутто. В Biedronka зарплата кассира колеблется от 3950 злотых брутто до 4550 злотых брутто, а в Lidl — от 3750 злотых брутто до 5050 злотых брутто. Зарплаты на складах начинаются примерно от 4300 злотых брутто.
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По материалам:
uamedia
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