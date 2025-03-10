Польские разработчики представили первый отечественный боевой вертолет AW149 — Finance.ua

Польские разработчики представили первый отечественный боевой вертолет AW149 Сегодня 23:29 — Финтех и Карты

Польские разработчики представили первый отечественный боевой вертолет AW149

В Польше изготовили первый многоцелевой вертолет AW149 для замены устаревших Ми-2. Производство состоялось на предприятии PZL Świdnik в рамках контракта между Министерством обороны Польши и итальянской компанией Leonardo.

Соглашение на поставку 32 таких машин было подписано 1 июля 2022 года, а общая стоимость составляет около 1,8 миллиарда долларов, пишет Милитарный.

Первые два вертолета AW149, изготовленные непосредственно компанией Leonardo, были переданы польским военным еще в октябре 2023 года. Они поступили в 7-ю авиационную эскадрилью 25-й воздушной кавалерийской бригады. Новая производственная линия в Польше позволит стране не только обеспечить свои потребности, но и рассмотреть возможность экспорта этих машин.

AW149 — это современный многоцелевой вертолет, способный выполнять широкий спектр задач: транспортировку военных, поддержку подразделений по воздуху, поисково-спасательные операции, эвакуацию раненых и перевозку грузов. Польские версии будут оснащены современными системами наблюдения, пулеметами, а также управляемыми и неуправляемыми ракетами, которые могут размещаться как в кабине, так и на внешних точках подвески.

noworries По материалам:

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