Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной — Finance.ua

Польские перевозчики начали блокаду границы с Украиной Сегодня 18:12

Польские перевозчики начали акцию протеста возле пункта пропуска «Ягодин-Дорогуск» на границе Польши и Украины.

Об этом сообщает Госпогранслужба

По данным пограничников, с 16:00 по киевскому времени польские перевозчики начали акцию протеста в направлении пункта пропуска «Дорогуск», который напротив украинского пункта пропуска «Ягодин».

Грузовые транспортные средства будут пропускаться с периодичностью один автомобиль в час на въезд и один — на выезд. Автобусы и грузовики, перемещающие гуманитарную помощь, будут следовать беспрепятственно.

По состоянию на 16:40 по киевскому времени движение грузовых транспортных средств в обоих направлениях через «Ягодин-Дорогуск» было приостановлено. Водителей просят учесть эту информацию.

В 2023 году на границе между Украиной и Польшей началась первая волна блокад. Польские протестующие потребовали возвращения системы выдачи разрешений украинским грузоперевозчикам. Эти акции привели к существенным перебоям в логистике, в частности, в аграрном секторе.

После переговоров между Киевом и Варшавой в апреле 2024 года грузовое движение через границу удалось частично восстановить. Однако польские фермеры со временем еще несколько раз возобновляли блокирование.

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