Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска, в очередях — 450 грузовиков — Finance.ua
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Польские фермеры продолжают блокировать три пункта пропуска, в очередях — 450 грузовиков

Казна и Политика
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Польские фермеры продолжают блокировать движение грузовиков на пунктах пропуска «Рава-Русская», «Ягодин» и «Угринов».
Об этом сообщил представитель Госпогранслужбы Андрей Демченко на брифинге в Медиацентре Украина — Укринформ.
«Продолжается блокировка трех направлений — „Рава-Русская“, „Ягодин“ и „Угринов“. Совокупно в очередях стоят 450 грузовиков», — сказал Демченко.
Он отметил, что пункт пропуска «Ягодин» является крупнейшим инфраструктурным направлением на границе с Польшей для пропуска грузовых транспортных средств. В частности, в сутки он может пропускать 1200−1400 грузовиков. В сторону Украины за минувшие сутки проехало только 70 грузовых транспортных средств.
Спикер отметил, что есть очереди и на ранее разблокированных направлениях. Особенно это ощущается в направлении пунктов пропуска «Краковец» и «Шегини». На первом ожидает 700 грузовиков по состоянию на утро и около 600 — напротив «Шегини».
Демченко подчеркнул, что польские фермеры не блокируют движение для других категорий транспорта и грузов с гуманитарной помощью.
Как сообщалось, 28 марта состоялась межправительственная встреча Украины и Польши, на которой стороны представили общую позицию по разблокированию границы.
По материалам:
Укрінформ
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