Польские фермеры не блокируют фуры на границе с Украиной, как анонсировали ранее — Finance.ua

Польские фермеры не блокируют фуры на границе с Украиной, как анонсировали ранее Сегодня 12:13

Польские фермеры не блокируют фуры на границе с Украиной, как анонсировали ранее

На пункте пропуска «Медыка-Шегини» пока не происходит блокировки движения грузовых транспортных средств польскими фермерами, как они анонсировали ранее.

Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в телеэфире.

«По тому анонсу, который осуществляли польские фермеры, что они могут начать свои действия по блокированию движения грузовых транспортных средств по направлению пункта пропуска „Медыка-Шегини“, на данный момент этого не происходит. Ну и конечно, мы в целом надеемся, что польские фермеры не будут блокировать движение для грузовиков ни на одном из направлений на границе с Польшей — будь то направление пункта пропуска „Медыка-Шегини“ или на любом из других пунктов пропуска», — сказал Демченко.

Рассказывая о пассажиропотоке на пунктах пропуска, Демченко отметил, что в этот период количество пересечений границы значительно снизилось.

«К примеру, если сравнить август месяц, когда границу пересекли в обе стороны в течение месяца 4 миллиона человек, то в сентябре количество пересечений уже колебалось на уровне чуть более 3 миллионов. И сейчас тенденции к увеличению пассажиропотока нет. В будние дни границу пересекает около 80−85 тысяч человек в обоих направлениях. По выходным этот показатель может колебаться на уровне 100 тысяч. Но если вспомнить летний период, то показатели пересечения границы были значительно больше», — сказал представитель ГНСУ.

Читайте также Польские фермеры анонсировали блокировку пункта пропуска «Медыка-Шегини» с 8 октября до конца года

Таким образом, подчеркнул он, уменьшение пассажиропотока привело к уменьшению очередей на пунктах пропуска.

«Если привязаться к границе с Польшей, то 50% пассажиропотока приходится именно на границу с Польшей. Но опять же, значительных очередей на этом отрезке тоже не отмечается. В отдельные дни могут быть скопления автомобилей, в отдельные часы. Это если одновременно определенное количество людей выбирает для себя одно направление», — сказал Демченко.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.